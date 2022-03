Κόσμος

Ουκρανία - ΗΠΑ: “Ανοιχτό” το ενδεχόμενο αποστολής μαχητικών αεροσκαφών

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, συζήτησε σήμερα με τον ουκρανό ομόλογό του Νμίτρο Κουλέμπα για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας μεσούσης της ρωσικής εισβολής, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.

Αίσθηση προκάλεσε νωρίτερα η τοποθέτηση του ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, του Μιτς ΜακΚόνελ, ο οποίος είπε ότι η ιδέα της ενίσχυσης της Ουκρανίας με μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών από την Πολωνία παραμένει υπό συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ απέρριψαν πρόταση της Πολωνίας να διαθέσει ρωσικής κατασκευής μαχητικά MiG-29 για την ενίσχυση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

