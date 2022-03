Οικονομία

Πετρέλαιο: Έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το Μπρεντ

Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή από την δεύτερη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί οι καταναλωτές στην Ελλάδα δεν βλέπουν ακόμη τις μειώσεις των τελευταίων ημερών στην αντλία.

Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Μαΐου, έκλεισε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, από τη δεύτερη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η τιμή αναφοράς του Μπρεντ υποχώρησε κατά 6,53% και έπεσε στα 99,91 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Απριλίου, έπεσε στα 96,44 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας κατά 6,37%.

Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, εξήγησε γιατί παρά τις συνεχείς μειώσεις των τελευταίων ημερών, η πτώση των τιμών δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στις αντλίες των πρατηρίων.

