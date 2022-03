Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Γερμανία: τα νέα κρούσματα προκαλούν ανησυχία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έξαρση των μολύνσεων παρατηρείται στην χώρα. Σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκε ο εβδομαδιαίος δείκτης.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες 7 ημέρες στη Γερμανία κατέρριψε ρεκόρ για 4η συνεχή ημέρα, φθάνοντας κατά μέσο όρο τις 1.585,4 μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, τον φορέα επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει 198.888 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία, περίπου 42.000 περισσότερα σε σύγκριση με τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι θάνατοι 283 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της νόσου στη χώρα σε 125.873, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, 2.297 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 36 περισσότεροι από χθες Δευτέρα, αλλά σημαντικά λιγότεροι από την εποχή κατά την οποία κυριαρχούσε η παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού.

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα στη Γερμανία δείχνει τάσεις επιβράδυνσης, με 605.000 εμβολιασμούς κατά της Covid-19 την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 48,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν εμβολιαστεί με τη λεγόμενη αναμνηστική δόση, ενώ οι ανεμβολίαστοι ανέρχονται σε 19,6 εκατομμύρια.

Από την Τετάρτη ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 είναι υποχρεωτικός για τους υγειονομικούς υπαλλήλους και το προσωπικό οίκων ευγηρίας. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης είτε βεβαίωση από γιατρό ότι δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους.

Η Ομοσπονδιακή Ένωση Ιδιωτικών Παρόχων Κοινωνικών Υπηρεσιών προειδοποίησε ότι το μέτρο θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ήδη σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που παρατηρούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: νεφώσεις και τοπικές βροχές την Τετάρτη

Κρήτη: Σεισμός στην Άρβη

Ουκρανία - NATO: “εμφύλιος ” για την εμπλοκή στον πόλεμο