Περού: Κατολίσθηση “έθαψε” χωριό (εικόνες)

Κατολίσθηση "κατάπιε" σπίτια. Παιδιά ανάμεσα στους αγνοούμενους. Συγκλονιστικό βίντεο...

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που χτύπησε χθες Τρίτη σπίτια κατασκευασμένα στην πλαγιά λόφου σε χωριό του βόρειου Περού.

«Υπολογίζουμε ότι από δεκαπέντε ως είκοσι άνθρωποι αγνοούνται», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Χοσέ Γαβίδια κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή χθες βράδυ, περίπου δέκα ώρες μετά την κατάρρευση τεράστιων όγκων στον λόφο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ανάμεσα στους ανθρώπους που αγνοούνται είναι τουλάχιστον τρία παιδιά.

Ο απολογισμός ενδέχεται να χειροτερέψει τις επόμενες ώρες. Τρομακτικές εικόνες που μαγνητοσκοπήθηκαν από κατοίκους της κοινότητας Ρετάμας εικονίζουν πελώριους βράχους βάρους πολλών τόνων να πέφτουν από ύψος και να καταπίνουν σπίτια.

«Οι βράχοι καταπλάκωσαν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από 60 ως 80 σπίτια», δήλωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο περιφερειάρχης της Λιμπερτάδ, ο Μανουέλ Γεμπέν. «Θάφτηκαν τελείως», πρόσθεσε.

Πολλοί άνθρωποι που καταπλακώθηκαν από όγκους λάσπης και βράχων διασώθηκαν από γείτονές τους, που τρύπησαν οροφές και τοίχους, σύμφωνα με ΜΜΕ του Περού.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι παγιδευμένοι (...) στο εσωτερικό των σπιτιών τους», είπε ο κ. Γεμπέν.

Ο πρόεδρος του Περού, ο Πέδρο Καστίγιο, υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει βοήθεια στις οικογένειες που επλήγησαν από την καταστροφή.

Η κοινότητας Ρετάμας, σε δυσπρόσιτη περιοχή, κατοικείται κυρίως από οικογένειες εργαζομένων σε μεταλλεία. Απέχει 16 ώρες οδικώς από την περιφερειακή πρωτεύουσα Τρουχίγιο, 500 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα, τη Λίμα.

Οι κατολισθήσεις είναι συχνές το καλοκαίρι του νότιου ημισφαιρίου στο περουβιανό τμήμα των Άνδεων, λόγω των εποχικών βροχών.

