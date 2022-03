Κόσμος

Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε την Ιαπωνία, με επίκεντρο 63 χιλιόμετρα από το Σεντάι.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 16:36 ώρα Ελλάδας, στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 63 χιλιόμετρα από το Σεντάι και κοντά στην Φουκοσίμα.

Χρήστες του twitter αναφέρουν διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Τόκιο και δυνατούς μετασεισμούς.

Άμεσα εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι.

BREAKING: Tsunami alert for Fukushima and Miyagi after earthquake off Japan - JMA pic.twitter.com/bH0IzV8E7v

— BNO News (@BNONews) March 16, 2022

Ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να εκτιμήσει την έκταση τυχόν ζημιών μετά τον σεισμό.

Η ίδια περιοχή επλήγη από μεγάλο σεισμό που ακολούθησε ένα τσουνάμι το 2011 που προκάλεσε την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα.

Η Tokyo Electric Power Company είπε ότι περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και ότι ελέγχει την κατάσταση των αντιδραστήρων στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα, ανέφερε το NHK.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους των νομών Φουκουσίμα, Μιγιάγκι και Γιαμαγκάτα να αναμένουν μετασεισμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Βίαζε το παιδί της συντρόφου του

Μυτιλήνη: Είδε τους διαρρήκτες στο σπίτι της... από την Αυστραλία! (βίντεο)

Καποδίστριας: τα μέτρα που επέβαλε και νίκησε την επιδημία