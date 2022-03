Κοινωνία

Πέτσας: Πρόγραμμα στειρώσεων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Το πρόγραμμα «Άργος», μέσω του οποίου ενισχύονται οι Δήμοι όλης της χώρας για να υλοποιήσουν το νέο πλαίσιο για την ευζωία και την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Πρόγραμμα στειρώσεων, ύψους 5 εκατ. ευρώ, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς των Δήμων, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Η παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άργος», του ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου μέσω του οποίου ενισχύονται οι Δήμοι όλης της χώρας, συνολικά με 40 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιήσουν το νέο πλαίσιο για την ευζωία και την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Από αυτά, ποσό 30 εκατ. ευρώ προορίζεται για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση καταφυγίων, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του σχετικού νόμου (4830/2021) και 5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (κατάλληλοι αναγνώστες σήμανσης ζώων συντροφιάς και λοιπού πάγιου εξοπλισμού).

Τα κριτήρια κατανομής, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα περιγράφονται στη νέα Πρόσκληση του προγράμματος. Οι δικαιούχοι δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, έως τις 30 Απριλίου 2022, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Ο κ. Πέτσας σε δήλωσή του αναφέρει ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης στειρώσεων, ειδικά για τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διαμορφώνουμε ένα ολιστικό πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, θεσπίζουμε κανόνες για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης για τα αδέσποτα, με αυξημένο ρόλο και της Αυτοδιοίκησης», σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

