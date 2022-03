Αθλητικά

Προμηθέας Πατρών: Ήττα και στο Μαυροβούνιο

Οι Αχαιοί δεν τα κατάφεραν ούτε απέναντι στην Μπούντουτσνοστ και παρέμειναν ουραγοί στον Β’ όμιλο του Eurocup.

Στο... βυθό της κατάταξης του Β' ομίλου του EuroCup, με ρεκόρ 4-11, παρέμεινε ο Προμηθέας Πατρών, μετά την ήττα του στην Ποντγκόριτσα. Οι Αχαιοί «έπεσαν» με το τελικό 90-77 στην έδρα της Μπούντουτσνοστ, για την 15η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους Μαυροβούνιους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 9-6.

Η κακή αμυντική εκκίνηση της ομάδας του Ηλία Ζούρου, η χαμένη μάχη των ριμπάουντ (25 έναντι 41) και η αδυναμία των Αχαιών να περιορίσουν τον επιθετικό πλουραλισμό των γηπεδούχων (σκόραραν όσοι χρησιμοποιήθηκαν, ενώ έξι παίκτες τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων) «στοίχισαν» στον Προμηθέα.

Ουσιαστικά η ελληνική ομάδα ήταν ανταγωνιστική μέχρι το 24΄, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το ισόπαλο 50-50, καθώς στη συνέχεια παραδόθηκε στην ανωτερότητα των Μαυροβούνιων.

Μάλιστα οι παίκτες της Μπούντουτσνοστ έτρεξαν ένα καταδικαστικό για την ελληνική ομάδα επιμέρους σκορ 17-7 μέχρι το 30΄, γράφοντας το 67-57 και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Άλλωστε ο Τζεράι Γκραντ με career high στο EuroCup (23 πόντοι), ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση από πλευράς Προμηθέα.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-39, 67-57, 90-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μόγκουλκοτς - Παστούσιακ - Σούκιτς.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Ντζίκιτς): Άτιτς 5 (1), Μίτσοβ 12 (1), Σίλι 11 (1), Πόποβιτς 15 (2), Πέρι 8, Κομπς 10, Νίκολιτς Ντ. 2, Νίκολιτς Ζ. 10, Γιάγκοντιτς - Κουρίτζα 6, Ριντ 11 (1).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Αγραβάνης 6, Ρογκαβόπουλος 8 (2), Σίμπσον 13 (3), Άντριτς 10 (2), Μπαζίνας, Γκραντ 23, Γκάντι 2, Βασιλείου, Τανούλης 7 (1), Ρέι 8, Λάγιος.

