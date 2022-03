Κόσμος

Νέα Υόρκη: Άγρια δολοφονία ομογενούς από την Τήλο

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του άγριου φονικού της 29χρονης Ειρήνης



Συγκλονισμένη είναι η δωδεκανησιακή ομογένεια της Αμερικής αλλά και η τοπική κοινωνία της Τήλου για την άγρια δολοφονία της 29χρονης Ελληνοαμερικανίδας Ειρήνης Σπαντοπανάγου (Irene Spantopanagos) από τα χέρια του πρώην συζύγου της, ο οποίος την μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το περασμένο Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 στην περιοχή Μασαπίκουα του Λονγκ Άϊλαντ, όπου ζούσε η άτυχη 29χρονη Ειρήνη μαζί με την μόλις 17 μηνών κόρη της Αλέσια, που απέκτησε στη διάρκεια του σύντομου γάμου της με τον 34χρονο με τον οποίο ήταν σε διάσταση στο τελευταίο διάστημα, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ειδησεογραφικά μέσα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφορεί ήδη από το περασμένο Σάββατο βίντεο από κάμερα ασφαλείας διπλανού σπιτιού στο οποίο ακούγονται οι φωνές και οι εκκλήσεις για βοήθεια της 29χρονης, κατά την στιγμή της επίθεσης από τον 34χρονο πρώην σύζυγό της.

Στο ίδιο βίντεο ακούγονται οι φωνές και μιας 22χρονης την οποία επίσης τραυμάτισε ο φερόμενος ως δράστης και όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ υπήρξε σύντροφός του, μετά τη λήξη του γάμου του με την άτυχη Ειρήνη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η δολοφονία διεπράχθη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, περίπου στις 19:00, όταν ο 34χρονος πρώην σύντροφος της άτυχης Ειρήνης άρχισε να μαχαιρώνει την ίδια και την 22χρονη, η οποία επίσης βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι.

Ο 34χρονος φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα την Ειρήνη, να τραυμάτισε σοβαρά το 22χρονο κορίτσι και με το ίδιο φονικό μέσο στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης οι γείτονες που άκουσαν τις δύο γυναίκες να καλούν σε βοήθεια, ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία έφτασε σε λίγα λεπτά μαζί με άνδρες των πρώτων βοηθειών εντοπίζοντας αιμόφυρτους και τους τρεις, τις δύο κοπέλες και τον δράστη.

Αμέσως η 29χρονη Ειρήνη, η 22χρονη κοπέλα και ο 34χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου η άτυχη ομογενής κατέληξε την επόμενη ημέρα -Κυριακή- η 22χρονη εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ ο 34χρονος κατέληξε συνεπεία των τραυμάτων που ο ίδιος προκάλεσε στον εαυτό του, την Τρίτη 15 Μαρτίου.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του άγριου φονικού της 29χρονης Ειρήνης, η οποία ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας Σπαντοπανάγου.

Όπως δήλωσε στη «δημοκρατική» η δήμαρχος της Τήλου Μαρία Καμμά η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την άγρια δολοφονία της Ειρήνης Σπαντοπανάγου, την οποία θυμούνται οι κάτοικοι ως μικρό παιδί να επισκέπτεται τακτικά το νησί με τους γονείς της. Η μητέρα της, Καλλιόπη Γιαννακή, διατηρεί στενούς δεσμούς με το νησί αφού και οι δύο γονείς της κατάγονται από την Τήλο. Ο παππούς της άτυχης Ειρήνης και πατέρας της μητέρας της Καλλιόπης, Σοφοκλής Γιαννακής έχει καταγωγή από το Μεγάλο Χωριό της Τήλου όπως και η σύζυγός του και γιαγιά της Ειρήνης, Δωροθέα Κουφομανώλη.

Όπως δήλωσε η κ. Μαρία Καμμά στη «δ», η 29χρονη ήταν ενεργό μέλος της δωδεκανησιακής παροικίας ενώ οι γονείς της, όπως και οι παππούδες της, ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί στο νησί.

Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει θλίψη και συγκίνηση στην ομογένεια του Λογνκ Άϊλαντ για το τραγικό τέλος του μοναδικού παιδιού της οικογένειας Σπαντοπανάγου, που άφησε πίσω την μόλις 17 μηνών κορούλα της. Μάλιστα, η βάπτιση της μικρής Αλέσια τελέστηκε προ ολίγων μηνών στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Χέμπστεντ, όπου εκκλησιαζόταν και η μητέρα της.

Σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου, οι συγγενείς και οι φίλοι της Ειρήνης, θα συγκεντρωθούν για το τελευταίο αντίο, ενώ αύριο Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 9.30 π.μ. στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου Νέας Υόρκης θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία.

Οι συγγενείς της άτυχης Ειρήνης, άνοιξαν ερανικό λογαριασμό στον ιστότοπο www.gofundme.com και έθεσαν ως στόχο την συγκέντρωση τουλάχιστον $100.000 για την κάλυψη των εξόδων της νοσηλείας και της κηδείας της, καθώς επίσης και για την ανατροφή της μικρής της κόρης Αλέσια.

Η ανταπόκριση της ομογένειας αλλά και των συγγενών από την Ελλάδα ήταν άμεση και ήδη περισσότεροι από 500 συγγενείς και φίλοι προσέφεραν μέχρι και χθες το ποσό των $50.000 περίπου.

Η Ειρήνη ήταν πολύ αγαπητή στην παροικιακή κοινότητα και ενεργό μέλος της και η άγρια δολοφονία της προκάλεσε σοκ αλλά και βαθιά συγκίνηση σε όσους την γνώριζαν. Ως ύστατο φόρο τιμής στη μνήμη της, η ομογένεια ανταποκρίθηκε άμεσα στη συγκέντρωση χρημάτων τα οποία πέρα από την κάλυψη των εξόδων της νοσηλείας και της κηδείας της για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί ένα μέρος, τα υπόλοιπα θα διατεθούν για την ανατροφή της 17 μηνών Αλέσια.

Πηγή:dimokratiki.gr

