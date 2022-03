Life

“Άγριες Μέλισσες”: Νέα επεισόδια που καθηλώνουν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες".

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 21 Μαρτίου - Επεισόδιο 85

Η επίσκεψη του Ντούνια στον παπά-Γρηγόρη, φέρνει τους πάντες σε αναστάτωση και όλοι είναι προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Οι εντάσεις στη σχέση του Μελέτη και της Κορίνας συνεχίζονται, ενώ η επίσκεψη της Πηνελόπης θα φέρει στο προσκήνιο έναν καταδικασμένο έρωτα. Η Αντιγόνη εγκαταλείπει τον Δούκα μετά τις αποκαλύψεις του Ακύλα, αλλά και τη συζήτηση που είχε με την Πηνελόπη. Το ίδιο βράδυ, η δεξίωση των Σεβαστών θα πάρει απρόσμενη τροπή μετά την εμφάνιση ενός απρόσκλητου επισκέπτη, την ώρα που ο Δούκας είναι εξαφανισμένος και στο Διαφάνι συντελείται μια επιχείρηση «εκκαθάρισης», ως αντίποινα για την αποκάλυψη της δολοφονίας των 5.

Τρίτη 22 Μαρτίου - Επεισόδιο 86

Ο Ακύλας προκαλεί αναστάτωση στη δεξίωση του Δούκα, την ώρα που ο Καλογεράς παρουσιάζει τον νέο κοινοτάρχη Διαφανίου, φέρνοντας τα πάνω κάτω στο χωριό. Η Πηνελόπη μετανιώνει για το πισωγύρισμά της με τον Μελέτη, ενώ ο Σαραντόπουλος δίνει τελεσίγραφο στην Ουρανία. Η κηδεία του Δημήτρη Ορφανίδη γίνεται υπό το βλέμμα της Ασφάλειας, ενώ ο Πέτρος πρέπει να αποφασίσει αν θα βοηθήσει τον Βαρουξή. Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Κωνσταντή όταν διαβάζει την εφημερίδα. Η Σοφούλα με τον Άγγελο προσπαθούν να πείσουν τον Θανάση να πει την αλήθεια. Η Ζωή, με τη βοήθεια της Αιμιλίας, βρίσκει πρόφαση για να πάνε στην Αθήνα. Ο Ζαχαρίας αποκαλύπτει την αλήθεια στη Βιολέτα, ενώ ο παπά-Γρηγόρης έχει άσχημα νέα από την Αρχιεπισκοπή.

Τετάρτη 23 Μαρτίου - Επεισόδιο 87

Ο Νικηφόρος προσπαθεί να πείσει τον Μόρτζο να μην πάει με το μέρος του Ακύλα, ενώ παίρνει θέση και η Ρένα. Ο παπά-Γρηγόρης, απογοητευμένος από την πλεκτάνη που στήθηκε εναντίον του, δεν έχει πολλές ελπίδες. Ο Δούκας, μάταια, προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Αντιγόνη, ενώ η Μυρσίνη καταλαβαίνει το λάθος της να συνεργαστεί με τον Ακύλα. Η Ελένη ανησυχεί για τη συμμετοχή του Λάμπρου στην ΕΑΚ και η Ασημίνα αποφασίζει να τους αποκαλύψει την αλήθεια για τον Σκαφά. Η Ουρανία και ο Κυριάκος αναγκάζονται να παραδεχτούν την αλήθεια στη Βιολέτα για τα λεφτά, ενώ ο Ακύλας απειλεί τον Σταμάτη και του δίνει τελεσίγραφο. Ο Ζάχος παίζει το τελευταίο του χαρτί για να πάρει πίσω τα γαλόνια του, ενώ ο Κωνσταντής τα βάζει με τη Δρόσω για τη φωτογραφία της στην εφημερίδα.

Πέμπτη 24 Μαρτίου - Επεισόδιο 88

Ο Μελέτης αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει την Αντιγόνη, ενώ η Μυρσίνη αναγκάζεται να παίξει διπλό ρόλο στην υπόθεση του αεροδρομίου. Ο μελλοντικός γάμος του Νικηφόρου και της Ρένας ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί. Ο Κυριάκος με τον Σταμάτη προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του Ακύλα, σχετικά με τα κλοπιμαία. Θα τα καταφέρουν; Η Κορίνα υποψιάζεται πως κάτι κρύβεται πίσω απ’ το ταξίδι της Ζωής και της Αιμιλίας στην Αθήνα. Ο Κωνσταντής επιστρατεύει τον Νώντα προκειμένου να μάθει ποιος τράβηξε την «παράνομη» φωτογραφία στο γύρισμα. Ο Ζάχος, με τη βοήθεια του Μπάμπη προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος για την παγίδα που του έστησαν. Μια συζήτηση του Τόλλια με τον Θανάση θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου…

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)

“Το Πρωινό”: Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν θα παραστεί στην δίκη για λόγους υγείας (βίντεο)

Ακρίβεια: Όλα τα μέτρα για καύσιμα, ρεύμα, έκτακτο επίδομα

Gallery