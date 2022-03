Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι

Ποια θέματα βρέθηκαν επί τάπητος στην επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διάδοχο του Θρόνου του 'Αμπου Ντάμπι, Σεΐχη Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας της συνεργασίας των δύο χωρών και η βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε μια σειρά από τομείς.

Ο διάδοχος του Θρόνου του 'Αμπου Ντάμπι ευχήθηκε στον πρωθυπουργό ταχεία ανάρρωση.

Επικοινωνία Μητσοτάκη και με τον Πρωθυπουργό του Μπανγκλαντές

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρωθυπουργό του Μπανγκλαντές, Sheikh Hasina, επ’ αφορμή συμπλήρωσης πενήντα ετών από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο Πρωθυπουργοί διαπίστωσαν την ώθηση που έχει δοθεί στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων τα τελευταία χρόνια και εξέφρασαν τη βούλησή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς, όπως η οικονομία, ο πολιτισμός και η μετανάστευση.



Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη στην πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, Ντάκα, υπεγράφη διμερές Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της μετανάστευσης, ενώ προ ημερών, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού του Μπανγκλαντές στην Ελλάδα, υπεγράφη διμερής συμφωνία στους τομείς του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης.

