Γρίπη των πτηνών: Κρούσμα στην Κοζάνη

Συναγερμός στις Αρχές. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα της γρίπης των πτηνών στην Κοζάνη.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετά το σημερινό κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε αργυροπελεκάνο στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη. Το πτηνό εντοπίστηκε από πολίτη σε κοντινή απόσταση από την γέφυρα Σερβίων και αμέσως ενημερώθηκε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Κοζάνης. Στον εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ανιχνεύτηκε στον αργυροπελεκάνο (Pelecanus crispus) ο ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α (H5-Η7 Ν1).

Το περιστατικό είναι σε συνέχεια του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων στην Ευρώπη αλλά και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τις περισσότερες μολύνσεις και θανάτους πουλιών να σημειώνονται στην λίμνη Μικρή Πρέσπα στην οποία βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες αποικίες αργυροπελεκάνων στην Ευρώπη.

Σε κατεπείγουσα ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης εφιστά την προσοχή σε όσους διαθέτουν οικόσιτα πουλερικά πλησίον υγροτόπων «να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών και να λαμβάνουν μέτρα που να μην επιτρέπουν σε καμία περίπτωση την επαφή των άγριων πτηνών με τους χώρους εστίασης των οικόσιτων πουλερικών».

Στην λίμνη Πολυφύτου δεν καταγράφεται αποικία αργυροπελεκάνων, όμως έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία 10 χρόνια να καταφθάνουν καθημερινά αργυροπελεκάνοι από τις αποικίες της Μικρής Πρέσπας αλλά και από την λίμνη Χειμαδίτιδα (βρίσκεται κοντά στο Αμυνταίο) προς αναζήτηση τροφής μιας και η λίμνη διαθέτει πλούσιο αλιευτικό απόθεμα.

Εν τω μεταξύ κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Φλώρινας με επιστήμονες της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, εκπροσώπων του δήμου Αμυνταίου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι αυτοψία στην λίμνη Χειμαδίτιδα και στην λίμνη Ζάζαρη όπου έχουν εντοπιστεί στην μεν πρώτη 65 νεκροί αργυροπελεκάνοι και 13 στην δεύτερη. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Αμυνταίου Ελένη Γυρίκη την περισυλλογή των νεκρών πουλιών θα πραγματοποιήσουν 6 εθελοντές ψαράδες από τα χωριά της περιοχής κι οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να διαθέσουν ακόμη και τις βάρκες τους για την διεξαγωγή της επιχείρησης.

Από την πλευρά της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα προσφέρει στους εθελοντές τον υγειονομικό εξοπλισμό που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές βιοασφάλειας που απαιτούνται σε τέτοιες επιχειρήσεις.

