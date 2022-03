Κόσμος

ΗΠΑ: Εκτελεστικό απόσπασμα για θανατοποινίτες

Σε ποια Πολιτεία νομιμοποιήθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης διά τυφεκισμού. Πόσες εκτελέσεις σε όλη την χώρα έχουν γίνει τα τελευταία 45 χρόνια.

Οι αρχές της Νότιας Καρολίνας ανακοίνωσαν ότι πλέον η Πολιτεία έχει τα μέσα για να προχωρά στην εφαρμογή της εσχάτης των ποινών με εκτελεστικά αποσπάσματα. Έγινε έτσι μια από τις λιγοστές αμερικανικές πολιτείες όπου είναι νόμιμη και εφικτή η εφαρμογή της θανατικής ποινής με αυτόν τον τρόπο.

Το πολιτειακό Υπουργείο Σωφρονισμού ανέφερε ότι ειδοποίησε τις υπηρεσίες του γενικού εισαγγελέα για το γεγονός πως καταρτίστηκαν πρωτόκολλα και ολοκληρώθηκαν ανακαινίσεις σε φυλακή στην πρωτεύουσα Κολούμπια ώστε οι θανατοποινίτες να έχουν τη δυνατότητα να εκτελούνται διά τυφεκισμού από τριμελές απόσπασμα.

Η δυνατότητα αυτή εγγράφηκε στη νομοθεσία της πολιτείας τον Μάιο του 2021, δίνοντας στους θανατοποινίτες την επιλογή ανάμεσα στην εκτέλεση διά τυφεκισμού ή με θανατηφόρα ένεση. Τότε έγινε επίσης η χρήση ηλεκτρικής καρέκλας η βασική μέθοδος εκτέλεσης.

Πέρα από τη Νότια Καρολίνα, μόνο οι πολιτείες του Μισισιπή, της Οκλαχόμας και της Γιούτας επιτρέπουν τις εκτελέσεις διά τυφεκισμού. Σε αυτές τις πολιτείες η θανατηφόρα ένεση είναι η βασική μέθοδος θανάτωσης.

Από το 1976 ως σήμερα έχουν γίνει τρεις εκτελέσεις διά τυφεκισμού, όλες στη Γιούτα, σύμφωνα με τη κυβερνητική οργάνωση Death Penalty Information Center («Κέντρο Ενημέρωσης για τη Θανατική Ποινή»). Η πιο πρόσφατη ήταν αυτή του Ρόνι Λι Γκάρντνερ, 49χρονου καταδικασμένου για φόνο, το 2010.

Στη Νότια Καρολίνα η πιο πρόσφατη εκτέλεση έγινε το 2011 και ήταν αυτή του Τζέφρι Μόουτς, 36 ετών, καταδικασμένου για τον φόνο συγκρατουμένου του. Έγινε με θανατηφόρα ένεση.

Αφότου αποκαταστάθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ η δυνατότητα επιβολής της εσχάτης των ποινών, το 1977, οι αρχές της Νότιας Καρολίνας έχουν προχωρήσει σε 43 εκτελέσεις. Το τρέχον διάστημα, 35 φυλακισμένοι που τους έχει επιβληθεί η θανατική ποινή αναμένουν την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Σωφρονισμού.

Ο θάλαμος των εκτελέσεων στη φυλακή της πολιτείας ανακαινίστηκε ώστε να προστεθεί ειδικό μεταλλικό κάθισμα για όσους θανατοποινίτες θα εκτελούνται διά τυφεκισμού, εξοπλισμός προστασίας και αλεξίσφαιρο τζάμι που θα χωρίζει την αίθουσα από τον χώρο των μαρτύρων, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των Αρχών.

Μέλη των εκτελεστικών αποσπασμάτων θα είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας φυλακών που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, προστίθεται στο κείμενο.

