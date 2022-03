Ουκρανία: Η αγκαλιά της μητέρας έσωσε βρέφος από ρωσική βόμβα

Με μια απίστευτη αυτοθυσία μία μητέρα κατάφερε να σώσει τη λίγων εβδομάδων κόρη της από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

Η αγωνία και η υπερπροσπάθεια της νεαρής μητέρας από την Ουκρανία αποτυπώνονται σε μια φωτογραφία που κάνει εδώ και λίγες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Στη φωτογραφία φαίνεται η μάνα τραυματισμένη με επιδέσμους στο κεφάλι και την χαρακτηριστική χρυσή κουβέρτα για την υποθερμία, να θηλάζει σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου τη νεογέννητη κόρη της.

Μόλις ένα μήνα πριν την κράτησε στην αγκαλιά της για πρώτη φορά. Ωστόσο, στις 24 Φεβρουαρίου ο φόβος έδωσε τη θέση του στη χαρά, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Πριν λίγες μέρες ο χειρότερος φόβος της επαληθεύθηκε: Η ίδια είδε βόμβες να πέφτουν κοντά της και σε μια αστραπιαία κίνηση κατάφερε να σώσει με το σώμα της τη νεογέννητη κορούλα της.

During the shelling of #Kyiv, a mother covered her one-month-old daughter with her body and saved her.



The woman herself sustained multiple shrapnel wounds, while the child remained unharmed.



The family was taken to a hospital where the woman and her husband were operated. pic.twitter.com/Bm7P0o9NVD