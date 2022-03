Αθλητικά

Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης: Το buzzer beater του Κουλούρη... σώζει την ομάδα του Περιστερίου

Ο Κουλούρης στο 90΄+2 "σφράγισε" την παραμονή του Ατρόμητου κι έκανε ακόμη πιο δύσκολη την παραμονή για τον Απόλλωνα

Φινάλε θρίλερ στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να παίρνει τη μεγάλη νίκη στο 92΄ με τον μόνιμο σκόρερ του, Ευθύμη Κουλούρη, επί του Απόλλωνα Σμύρνης (1-0), ο οποίος τέσσσερα λεπτά νωρίτερα έχασε πέναλτι με τον Παμλίδη (απέκρουσε ο Γιαννιώτης).

Το κακό από κάθε άποψη ματς της 1ης αγωνιστικής των play out επεφύλασσε έντονες συγκινήσεις στα τελευταία λεπτά. Ο ουραγός Απόλλων είχε την "χρυσή" ευκαιρία να σκοράρει από την "ασβεστένια βούλα" (χέρι Καστεγιάνο), αλλά ο Γιαννιώτης είπε "όχι" στον Παμλίδη και, πλέον, η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ ίσως θα πρέπει ν΄ αρχίσει να συμβιβάζεται με την ιδέα του υποβιβασμού.

Οι Αθηναίοι, που έμειναν στους 13 βαθμούς θα γνωρίζουν σε λίγες ώρες και το αποτέλεσμα της Λαμίας (18β.) στο Αγρίνιο (19:30) και μετά θα μπορέσουν να κάνουν καλύτερα τους υπολογισμούς τους και να δουν εάν θα συνεχίσουν να ελπίζουν στο θαύμα ή, η συνέχεια των play out θα έχει γι' αυτούς διαδικαστικό χαρακτήρα.

Μετά από δύο νίκες επί της "ελαφράς ταξιαρχίας" στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Ατρόμητος κατάφερε να κάνει το 3Χ3. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν είχε πάρα πολύ καλή ψυχολογία μετά τις τρεις νίκες που πέτυχε στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές της regular season, ήθελε το "τρίποντο" για να μπει με το... δεξί στο μίνι πρωτάθλημα που διεξάγεται κι τα κατάφερε έστω κι αν στάθηκε τυχερός στην φάση του 88ου λεπτού.

Το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι ήταν από εκείνα τα 45λεπτα που ξεχνιούνται πολύ γρήγορα, καθώς δεν είχε φάσεις, αντίθετα έγιναν πολλά λάθη εκατέρωθεν, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής για να δημιουργήσουν κάποιες επικίνδυνες φάσεις, χωρίς, όμως, να τα καταφέρνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα των 45 λεπτών έγιναν 7 τελικές κι από τις δύο ομάδες, αλλά καμία από αυτές δεν πήγε προς την εστία.

Δεν άλλαξε δραματικά η εικόνα του αγώνα στην επανάληψη. Μετά το 60΄ ο Απόλλων Σμύρνης άρχισε να ρισκάρει και να πιέζει περισσότερο τους γηπεδούχους, καθώς ήταν η ομάδα που ήθελε περισσότερο τη νίκη, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια.

Στο 86΄ οι φιλοξενούμενοι είχαν τη μεγάλη ευκαιρία ν΄ ανοίξουν στο σκορ, μετά το χέρι του Καστεγιάνο και το πέναλτι που υπέδειξε ο Πορτογάλος, Κορέια. Η εκτέλεση του Παμλίδη, όμως, ήταν καλή κι ο Γιαννιώτης έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε.

Τελικά, στο 90΄+2 ο Κουλούρης βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, μετά την πάσα του Σπιριντόνοβιτς, χαρίζοντας τη νίκη στους Περιστεριώτες και ταυτόχρονα την οριστική παραμονή στην κατηγορία των μεγάλων.

Διαιτητής: Κορέια (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Σάλομον, Καστεγιάνο - Σλίβκα, Άλβες, Βιτλής

Οι ενδεκάδες:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Καστεγιάνο, Κιβρακίδης, Μαυρομμάτης, Χατζηισαΐας (64΄ Στρούγγης), Χαρίσης (78΄ Ερλινγκμαρκ, Σάλομον, Ντένιτς (66΄ Ναμπί), Αλιμπέκ (66΄ Κλωναρίδης), Μουνίθ (78΄ Σπιριντόνοβιτς), Κουλούρης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Κότσαρης, Ντεντάκης, Βιτλής (82΄ Μπαξεβανίδης), Μπρούνο Άλβες, Ρόγκνε, Ντομίνγκες, Κάστρο, Σλίβκα, Τσίμσπαχ (72΄ Μαρτίνεζ), Ιωαννίδης, Ντάουντα

