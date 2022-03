Αθλητικά

Παναιτωλικός - Λαμία: Οι Φθιωτοί στέλνουν στη SL2 τον Απόλλωνα

Νίκη "χρυσάφι" για την Λαμία στη μάχη της παραμονής.

Μετά από 7 σερί ήττες με τις οποίες έκλεισε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, η Λαμία επέστρεψε στις νίκες σε ένα do or die ματς, αυτό της πρεμιέρας των play out με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (1-2).

Με το "τρίποντο" αυτό η ομάδα του Τζανλούκα Φέστα ανέβηκε στους 21 βαθμούς, πέντε λιγότερους από τον Ατρόμητο και παραμένει "ζωντανή" στο παιχνίδι της απευθείας παραμονής, ενώ επί της ουσίας στέλνει στην Super League 2 τον Απόλλωνα Σμύρνης από τον οποίο αποσπάστηκε 8 βαθμούς.

Παρότι ο Παναιτωλικός ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, είχε περισσότερες ευκαιρίες, εντέλει δεν απέφυγε την ήττα από τους Φθιώτες, που έχουν προκριθεί και στους ημιτελικούς του Κυπέλλου (σ.σ. θ΄ αντιμετωπίσουν σε διπλά ματς τον Παναθηναϊκό).

Η Λαμία αυτή την φορά βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα μετά από τρεις αγώνες, πετυχαίνοντας, μάλιστα, δύο γκολ την ώρα που στους προηγούμενους έξι είχε σκοράρει μόνο μία φορά κι αυτό με το πέναλτι του Μανούσου, που είχε μειώσει το σκορ με τον Απόλλωνα.

Ο Παναιτωλικός γνώρισε την ήττα μετά από πέντε αναμετρήσεις. Ήθελε το "τρίποντο" για να εξασφαλιστεί και μαθηματικά, δεν το πέτυχε, αλλά σίγουρα θα έχει την ευκαιρία να το κάνει σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια.



Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και είχαν διπλή ευκαιρία στο 28΄. Ο Ντέιμπι Φλόρες εξαπέλυσε έναν κεραυνό έξω από την περιοχή, με την μπάλα να πηγαίνει λίγο άουτ, ενώ ένα λεπτό μετά ο Νταγκό από κοντά απείλησε, όμως ο Σαράνοφ, απέκρουσε.

Δύο λεπτά μετά ο Καρέλης έκλεψε την μπάλα και βγήκε απέναντι από τον Σαράνοφ, ο οποίος τον σταμάτησε με εκπληκτική επέμβαση. Στο 44΄ ο Μαλής αποχώρησε από τον αγώνα με κλάματα, μετά τον τραυματισμό του στον Αχίλλειο, διαισθανόμενος προφανώς ότι η κατάστασή του είναι αρκετά σοβαρή.

Δευτερόλεπτα πριν το 45΄ η Λαμία προηγήθηκε με τον Μανούσο, ο οποίος με διπλή προσπάθεια και μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Παναιτωλικού νίκησε τον Ανέστη (1-0).

Το 2-0 για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 77΄ με τον Ελευθεριάδη μετά από ωραία προσποίηση να "εκτελεί" τον Ανέστη, ενώ στο 82΄ ο Ντουάρτε μείωσε σε 1-2 για τους Αγρινιώτες.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Ντουάρτε, Κορνέλιους - Μπεχαράνο

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Μαλής (44΄ Αποστολάκης), Λάρσον, Κορνέλιους, Περέιρα (71΄ Αντούνες), Ντουάρτε, Μάρτενσον (71΄ Μπαρμπόσα), Μεντόσα, Φλόρες, Ντάγκο (81΄ Μόρσεϊ), Καρέλης (71΄ Βέργος)

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, Λούκας, Αντέτζο, Σαραμαντάς, Μανούσος (63΄ Τιρόνε, 85΄ Προβυδάκης), Τζανδάρης, Μπεχαράνο, Μπανγκουρά (46΄ Ελευθεριάδης), Ρόμανιτς (85΄ Τζανετόπουλος), Καραμάνος (80΄ Βέλλιος)

