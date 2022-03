Πέθανε ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος

Οικονομία

Θλίψη σε συγγενείς, φίλους και σε πλειάδα ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί του, προκαλεί ο θάνατος του Οδυσσέα Κυριακόπουλου.

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του Οδυσσέα Κυριακόπουλου που έφυγε σήμερα από τη ζωή ύστερα από σύντομη 'μάχη' με τον καρκίνο.

O Οδυσσέας Κυριακόπουλος ανέλαβε τα ηνία της οικογενειακής εταιρείας S&B την οποία το 2014 πώλησε στον γαλλικό κολοσσό Imerys και συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο.

Γεννήθηκε το 1952 στη Νέα Υόρκη και σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων στο Πανεπιστήμιο Montanuniversitaet Leoben της Αυστρίας και στο Πανεπιστήμιο του Newcastle-upon-Tyne στην Αγγλία, ενώ πήρε πτυχίο MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων (INSEAD) στο Fontainebleau της Γαλλίας.

Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του ΙΟΒΕ και της Lamda Development A.E αλλά και του ΔΣ της IMERYS Group και της ASK Chemicals GmbH.

Την περίοδο 2000-2006 διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΒ-Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Επιπλέον, είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της Business Europe (UNICE) και των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2006-2009), μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης της Ελλάδος (2002-2011) και πρόεδρος του ΙΟΒΕ (2011 – 2014).

Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος ήταν πατέρας τριών παιδιών.

