ΜotoGP - Μάρκεθ: Ατύχημα - σοκ στο Grand Prix της Ινδονησίας (βίντεο)

Όλος ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα.. Δείτε το βίντεο από το σoκαριστική πτώση του Μαρκ Μάρκεθ.

Ο έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ, μετά από πτώση στην προθέρμανση στην Ινδονησία, υπέστη διάσειση και θα χάσει τον δεύτερο αγώνα της σεζόν.

Ήταν στην 7η στροφή, όταν ο Ισπανός βρέθηκε να στριφογυρίζει στον αέρα, όπως και η Honda που οδηγούσε, για να προσγειωθεί στην αριστερή πλευρά του, ενώ έδειχνε ζαλισμένος, καθώς είχε χτυπήσει και στο κεφάλι.

Ο Μάρκεθ διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να δείχνουν πως είχε υποστεί διάσειση. Ο 29χρονος οδηγός μετρούσε ήδη δύο πτώσεις κατά τη διάρκεια των προκριματικών χθες, Σάββατο (19/3).

Επρόκειτο να ξεκινήσει από την 14η θέση στο grid, αφού ανέβηκε μια θέση μετά την ποινή τριών θέσεων του Φράνκο Μορμπιντέλι.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την Κυριακή (20/3) ότι ο αγώνας της Ινδονησίας θα μειωθεί από 27 γύρους σε 20 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των ελαστικών που προκαλούνται από την υπερβολική ζέστη στην πίστα Μανταλίκα.

Η εκκίνηση του αγώνα καθυστέρησε δε λόγω καταρρακτωδών βροχών. Μάλιστα, ένας κεραυνός έπεσε ακριβώς στο κέντρο της πίστας κάτι το οποίο απαθανατίστηκε από τον τηλεοπτικό φακό.

Ο κάτοχος του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή, Φάμπιο Κουαρταράρο είναι αυτός που εκκίνησε από την pole position στον πρώτο αγώνα MotoGP της Ινδονησίας από το 1997.

