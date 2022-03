Αθλητικά

Προμηθέας – Απόλλωνας: Το αφεντικό… στην Πάτρα

Ο Προμηθέας δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Απόλλωνα, να αμφισβητήσει την ανωτερότητα του.

Σε παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε το αχαϊκό ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών/Basket League, με τον Προμηθέα να επικρατεί άνετα με 80-60 τον Απόλλωνα στο «Δ. Τόφαλος» και με ρεκόρ 10-4 να συνεχίζει την «καταδίωξη» της τετράδας. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 5-11.

Με τους Γκραντ και Γκάντι σε... κέφια και τον Απόλλωνα να... ψάχνει το τρίποντο (1/8), οι γηπεδούχοι ήλεγξαν το ρυθμό του αγώνα από το πρώτο δεκάλεπτο (25-18 στο 10΄), ενώ στο 17΄ ξέφυγαν για πρώτη φορά με +13 (40-27), παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια με διαφορά ασφαλείας 46-33.

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου δεν κατέβασε ταχύτητα και σφίγγοντας την άμυνα της στην τρίτη περίοδο, απάντησε με επιμέρους σκορ 15-7, εξασφαλίζοντας το μη αναστρέψιμο +21 (61-40 στο 30΄) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ ο Τζεράι Γκραντ οδήγησε την επίθεση του Προμηθέα, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Αμντούλ Γκάντι (15π.), Ντάριο Χαντ (12π.) και Δημήτρη Αγραβάνη (11π., 10ρ.). Από τον Απόλλωνα προσπάθησε ο Τρε ΜακΛιν με 16 πόντους και 4/6 τρίποντα, τα μοναδικά της ομάδας του Νίκου Βετούλα στον αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 46-33, 61-40, 80-60

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Μαγκλογιάννης, Θεονάς

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 6 (1), Γκραντ 21, Γκάντι 15 (3), Αγραβάνης 11, Σίμπσον 5 (1), Χαντ 12, Ρογκαβόπουλος 4, Λάγιος, Άντριτς 6, Βασιλείου, Μπαζίνας, Τανούλης.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Βετούλας): Μπόγρης 13, Τσαλμπούρης 4, Σίμονς 13, ΜακΛίν 16 (4), Μήτρου-Λονγκ 7, Τσιακμάς 4, Ζούμπος 1, Δίπλαρος 2, Κογιόνης.

