Ουκρανία: Ρωσικό τελεσίγραφο για παράδοση της Μαριούπολης

Τελεσίγραφο έστειλε η Ρωσία στην Ουκρανία ώστε να παραδώσει την Μαριούπολη μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το Ρωσικό υπ. Άμυνας έδωσε προθεσμία λίγων ωρών στους Ουκρανούς, ωστόσο θεωρείται απίθανο να υπάρξει παράδοση.

Υπενθυμίζεται πως από το πρωί ο Δήμαρχος της Μαριούπολης κατήγγειλε πως οι Ρώσοι απαγάγουν αμάχους και τους μεταφέρουν σε φιλορωσικές περιοχές.

Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως τα ορφανά παιδιά που ήταν εγκλωβισμένα σε σανατόριο μεταφέρθηκαν από τους Ρώσους στο Ντόνετσκ, απ’ όπου και προέρχονται.

Οι κινήσεις αυτές εάν επιβεβαιωθούν, δείχνουν πως οι Ρώσοι «άδειαζαν» όσο μπορούσαν την πόλη, προκειμένου να προετοιμάσουν συντριπτικό χτύπημα, κι έτσι τώρα εκδίδουν αυτό το τελεσίγραφο.

