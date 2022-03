Οικονομία

Κυβερνοεπίθεση στα ΕΛΤΑ - Προβλήματα στην λειτουργία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν σε ανακοίνωση για την επίθεση με κακόβουλο λογισμικό. Μέχρι πότε έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το πληροφοριακό σύστημα των ΕΛΤΑ. Ταλαιπωρία για τους πελάτες.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αναφέρουν τα εξής:

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αντιμετώπισαν χθες το βράδυ κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά τους συστήματα μέσω κακόβουλου λογισμικού. Η άμεση αντίδραση και οι ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών λειτουργιών περιόρισαν και απέτρεψαν επέκταση της επίθεσης. Ενημερώσαμε άμεσα και συνεργαζόμαστε στενά με όλες τις συναρμόδιες κρατικές αρχές καθώς και με ΙΤ εταιρείες ειδικών στην κυβερνοασφάλεια.

Για λόγους πρόληψης και ασφαλείας και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι επιβεβλημένες ενέργειες αποφασίστηκε η απομόνωση ολόκληρου του Data Center της εταιρίας. Ως εκ τούτου ανακοινώνουμε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του εμπορικού πληροφοριακού συστήματος όλων των ταχυδρομικών καταστημάτων και θα υπάρξει αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, νέα ενημέρωση προς το κοινό και τους πελάτες μας.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ζητούν συγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία, που οφείλεται σε ενέργειες κοινών κακοποιών στοιχείων του κυβερνοχώρου και διαβεβαιώνουν ότι καταβάλλονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για τη συντομότερη δυνατή επιστροφή στην κανονικότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Μαριούπολη: το τελεσίγραφο και οι φόβοι για “τελική επίθεση”

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας