Ζακ Κωστόπουλος - Δίκη: Ξεκινούν οι απολογίες

Ενώπιον του ΜΟΔ αρχίζει η απολογία των κατηγορούμενων. Ποιος θα ανοίξει τον “χορό” των τελικών καταθέσεων στο δικαστήριο.

Η διαδικασία των απολογιών των έξι κατηγορουμένων, δύο επιχειρηματιών και τεσσάρων αστυνομικών, στην υπόθεση του θανάτου του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, έξω από κοσμηματοπωλείο στην οδό Γλάδστωνος στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 , ξεκινά σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Μετά από 13 συνεδριάσεις, η δίκη που ξεκίνησε στις 20 του περασμένου Οκτωβρίου, αρχίζει πλέον να μετρά αντίστροφα για την ετυμηγορία των δικαστών που θα πρέπει να αναμένεται τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

Ο 78χρονος ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου θα απολογηθεί πρώτος για όσα καταλογίζονται στο κατηγορητήριο για τον θάνατο του ακτιβιστή, ενώ δεύτερος στην σειρά είναι ο ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου. Σύμφωνα με το βούλευμα παραπομπής των έξι κατηγορούμενων, τόσο ο κοσμηματοπώλης όσο και ο μεσίτης, που καταγράφηκαν να χτυπούν με κλωτσιές τον 33χρονο: "με πρόθεση επέφεραν στο θύμα σωματικές κακώσεις που μπορούσαν να του προκαλέσουν (όπως και πράγματι συνέβη) κίνδυνο για τη ζωή του, ήτοι επικίνδυνες σωματικές βλάβες, το δε επελθόν αποτέλεσμα του θανάτου του οφείλεται σε συγκλίνουσα αμέλειά τους (παραυτουργία)".

Ο θάνατος του 33χρονου είχε προκαλέσει αγανάκτηση σε μεγάλο αριθμό πολιτών με τα τελευταία λεπτά της ζωής του να έχουν καταγραφεί και μεταδοθεί στα ΜΜΕ. Το θύμα στα επίμαχα βίντεο, που προβλήθηκαν στο δικαστήριο, δέχεται σφοδρά χτυπήματα από τους δύο πρώτους κατηγορούμενους στο κεφάλι ενώ τελικά κατέληξε ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να του περάσουν χειροπέδες.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο κοσμηματοπώλης όσα έγιναν, είχαν ως αφετηρία τον φόβο του ίδιου ότι το θύμα μπήκε στο κατάστημα του, κατά τον κατηγορούμενο, με σκοπό να τον ληστέψει. Ισχυρίζεται επίσης ότι εμπόδισε τον Κωστόπουλο, όταν το θύμα εγκλωβίστηκε, να εξέλθει από το κοσμηματοπωλείο με σκοπό να τον εμποδίσει να διαφύγει μέχρι να φθάσει η αστυνομία και χωρίς πρόθεση να του προξενήσει βλάβη.

Σύμφωνα με την δικογραφία ο 33χρονος "εισήλθε για άγνωστη αιτία" στο κοσμηματοπωλείο του πρώτου κατηγορούμενου επί της οδού Γλάδστωνος του οποίου η πόρτα ήταν ανασφάλιστη από τον ιδιοκτήτη λόγω της ολιγόλεπτης απουσίας του. Ο Κωστόπουλος, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν σε υπερδιέγερση και όταν αντιλήφθηκε πως δεν μπορεί να εξέλθει, άρχισε να χτυπά με πυροσβεστήρα αρχικά την γυάλινη θύρα και στην συνέχεια το κατώτερο επίπεδο της βιτρίνας που θρυμματίστηκε. Όταν το θύμα επιχείρησε να συρθεί για να βγει από εκεί δέχθηκε αλλεπάλληλα σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα από τον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενώ ήδη ήταν αιμόφυρτος και σε "αδυναμία συγκέντρωσης των δυνάμεων του και εμφάνιζε δυσχέρειες στην αναπνοή. έδρασαν με υπερβάλλοντα ζήλο" και με άσκηση έντονης βίας τον ακινητοποίησαν "μη προβλέποντας το επελθέν αποτέλεσμα".

Η κατηγορία που καλείται να αντικρούσει ο 78χρονος είναι πως και αυτός και ο μεσίτης θα μπορούσαν να προβλέψουν το θανατηφόρο αποτέλεσμα των χτυπημάτων εν τούτοις «από έλλειψη της προσήκουσας προσοχής ...έδρασαν απερίσκεπτα μη προβλέποντας το επελθόν αποτέλεσμα».

