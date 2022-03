Κόσμος

Βρετανία: Η Ελισάβετ, το αμαξίδιο και η φωτογραφία που… δεν θέλει

Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας. Ειδικό σχέδιο για το μνημόσυνο του Δούκα του Εδιμβούργου, ώστε να μην εμφανιστεί δημοσίως πάνω σε καροτσάκι.

Με το σταγονόμετρο κυκλοφορούν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ, σε μία περίοδο κατά την οποία αναμένεται να γίνει η τελετή μνήμης για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Δούκα του Εδιμβούργου, αλλά και οι εορτασμοί για τα 70 χρόνια από την ενθρόνισή της.

Σύμφωνα με τον Βρετανό ηθοποιό Κρίστοφερ Μπίγκινγκς, η βασίλισσα χρησιμοποιεί πλέον αναπηρικό καροτσάκι και ακυρώνει τις υποχρεώσεις της επειδή είναι «υπερήφανη» και «δεν θέλει να τη δουν» να δυσκολεύεται.

Μιλώντας στο GB News, ο Μπίγκινς ανέφερε ότι «άκουσα ότι η αιτία που δεν εμφανίζεται σε πολλές εκδηλώσεις και ακυρώνει υποχρεώσεις όπου θα έπρεπε να είναι παρούσα, είναι επειδή είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν θέλει να την δουν, είναι πολύ περήφανη. Είναι η σπουδαιότερη βασίλισσα. Είμαι τόσο θλιμμένος και ελπίζω να μπορέσει να παρευρεθεί στους εορτασμούς για το Ιωβηλαίο της».

Ειδική επιχείρηση για την τελετή μνήμης του πρίγκιπα Φίλιππου

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις πληροφορίες περί ειδικής στρατιωτικού τύπου επιχείρησης για να μεταφερθεί η βασίλισσα στην τελετή μνήμης για τον πρίγκιπα Φίλιππο την επόμενη εβδομάδα. Η επιχείρηση λέγεται ότι περιλαμβάνει τη μεταφορά της βασίλισσας από το Ουίνδσορ στο Μπάκιγχαμ με ελικόπτερο, τη μεταφορά της με αυτοκίνητο και τη χρήση ιδιωτικού χώρου για να προστατευτεί από τους φωτογράφους.

Σύμφωνα με πηγή της Mail on Sunday ότι η βασίλισσα δεν θέλει να εμφανιστεί δημόσια σε αναπηρικό καροτσάκι καθώς φοβάται μία αναπαραγωγή μιας αντίστοιχης φωτογραφίας που φαινόταν η αδερφή της Μαργαρίτα λίγους μήνες πριν τον θάνατό της. Η Ελισάβετ, αναφέρει η πηγή, πραγματοποιεί σύντομες συναντήσεις αυτοπροσώπως, αλλά αποσύρθηκε από την ετήσια υπηρεσία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Στο παρελθόν, η Ελισάβετ έχει χρησιμοποιήσει μαγκούρα σε κάποιες δημόσιες εμφανίσεις της, αλλά ποτέ δεν την έχουν δει σε αναπηρικό καροτσάκι.

Παρότι όμως ακυρώνει εκδηλώσεις, είναι αποφασισμένη να παρευρεθεί στην εκδήλωση μνήμης για τον δούκα του Εδιμβούργου, που απεβίωσε πέρυσι τον Απρίλιο σε ηλικία 99 ετών. Η ίδια θέλει να περπατήσει όσο περισσότερο μπορεί. Μέχρι στιγμής, εξετάζουν το ενδεχόμενο να της παρασχεθεί βοήθεια, ωστόσο κανείς δεν ξέρει τα ακριβή σχέδια.

