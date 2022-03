Life

“The 2night Show” - Σταθακόπουλος: το υπόγειο, ο πάγκος με τις κάλτσες και το θέατρο

Η εξομολόγηση του ηθοποιού στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις δυσκολίες στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, η υποκριτική, η Ιατρική στην Ιταλία και ο.. .γάμος.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show» της Δευτέρας ήταν ο ηθοποιός Πάνος Σταθακόπουλος, ο οποίος, μεταξύ άλλων μίλησε για τα σχέδια των γονιών του για εκείνον να σπουδάσει γιατρός στην Ιταλία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του και την διαδρομή του στην υποκριτική, αλλά και για το κατά πόσον έχει σκεφθεί σοβαρά το ενδεχόμενο ενός γάμου.

Μιλώντας για τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Αθήνα, ο Πάνος Σταθακόπουλος είπε ότι έζησε για «πολλά χρόνια σε υπόγειο, μετά ανέβηκα σε ημιυπόγειο και μετά πήγα στον πρώτο», αποκαλύπτοντας ότι «ήρθα στην Αθήνα για τον κρυφό έρωτά μου και ο άλλος λόγος ήταν ότι έκανα ιταλικά, για να φύγω στην Ιταλία για να σπουδάσω Ιατρική», ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το πρώτο μου σπίτι στην Αθήνα ήταν ένα υπόγειο, ένας παράδεισος. Είχα μόνο μία τηλεόραση ασπρόμαυρη που είχε εικόνα».