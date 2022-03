Αθλητικά

UEFA - Euro 2028: “κλείδωσε” η ανάθεση της διοργάνωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που πρόκειται να γίνουν οι αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σε επίπεδο ευρωπαϊκών ομάδων. Οι εκτιμήσεις για συμμετοχή περισσότερων ομάδων και η επίσημη ανακοίνωση.

«Κλειδώνει», όπως όλα δείχνουν, η ανάθεση της διοργάνωσης του Euro 2028 από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ελλείψει άλλων υποψηφιοτήτων, με την UEFA να δίνει το τελικό χρίσμα στο «Νησί» στις 7 Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας για τις υποψηφιότητες.

Σύμφωνα με τη βρετανική «Telegraph», η κοινή πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ιρλανδία, ήταν η μόνη που κατατέθηκε επίσημα προς την οργανωτική επιτροπή της UEFA κι από τη στιγμή που η προθεσμία λήγει τις επόμενες μέρες, οι Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Βόρειος Ιρλανδία θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση.

Η Τουρκία που είχε ως ένα σημείο σκέψεις για τη διοργάνωση, έκανε πίσω την τελευταία στιγμή, ενώ ήταν δεδομένο πως η υποψηφιότητα της Ρωσίας θα έβγαινε εκτός «κάδρου» μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το Euro 2028 όπως αναμένεται να επεκταθεί κι άλλο, φιλοξενώντας στην τελική φάση 32 χώρες. Κι επιπλέον θα πρέπει να βρεθεί τρόπος για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της απευθείας πρόκρισης, όσον αφορά τις διοργανώτριες, διότι σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA μόνο δύο από τις πέντε χώρες μπορούν να εξασφαλίσουν αυτόματη θέση. Το πιο πιθανό σενάριο πάντως, είναι να «θυσιάσουν» και οι πέντε το συγκεκριμένο προνόμιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Europa Conference League: τελικός στην… Ελλάδα;

Βραζιλία: φονικές πλημμύρες στην Πετρόπολις (εικόνες)

Ουκρανία - Ζελένσκι: αποτροπή νέας απόπειρας δολοφονίας του