Συνταγές

Σπαγγέτι πουτανέσκα από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας παρουσιάζει την αυθεντική συνταγή για ζυμαρικά puttanesca!

Ζυμαρικά πουτανέσκα ή αν προτιμάτε pasta puttanesca ετοίμασε την Τρίτη ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, αυτή είναι η αυθεντική συνταγή για σπαγγέτι με αντζούγιες και ελιές, μια λατρεμένη συνταγή για ζυμαρικά, που την λατρεύουν μικροί και μεγάλοι στην Ιταλία!

Πουτανέσκα – Συστατικά

3 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 κγ μπουκοβο

400 γρ τομάτα κονκασέ

5 φιλέτα Αντζουγιας ψιλοκομμένα

120γρ μαύρες ελιές Καλαμών (χωρίς κουκούτσι)

2 κ.τ.δ κάπαρη ψιλή ξαλμυρισμενη

300 γρ σπαγγέτι

1 / 2 ματσακι μαϊντανό ψιλοκομμένο

Πουτανέσκα – Η συνταγή: Βάζουμε σε μπόλικο αλατισμένο νερό τα ζυμαρικά να βράσουν και ξεκινάμε τη σάλτσα μας. Σε ένα μέτριο τηγάνι αντικολλητικό βάζουμε το ελαιόλαδο. Όταν ανέβει η θερμοκρασία του λαδιού, προσθέτουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε. Μετά βάζουμε το σκόρδο, τις αντζούγιες και το μπουκοβο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για αλλά 2 λεπτά Σβήνουμε με την τομάτα κονκασέ και προσθέτουμε, τις ελιές και την κάπαρη. Βράζουμε για λίγο και προσθέτουμε αν χρειαστεί λίγο νερό από τα ζυμαρικά που βράζουν. Προσθέτουμε τα ζυμαρικά απευθείας από την κατσαρόλα με μια τσιμπίδα, Πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και ανακατεύουμε καλά