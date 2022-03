Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χερσώνα: Τελειώνουν τρόφιμα και φάρμακα

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ καταγγέλλει τη Μόσχα ότι αρνείται να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους, για να εγκαταλείψουν οι πολίτες της κατεχόμενη πόλη.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα ότι οι προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων για περίπου 300.000 ανθρώπους στην κατεχόμενη πόλη Χερσώνα εξαντλούνται, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εμποδίζει τους αμάχους να φύγουν προς τις περιοχές που ελέγχει η Ουκρανία

«Τριακόσιοι χιλιάδες πολίτες της Χερσώνας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική καταστροφή εξαιτίας του αποκλεισμού από τον ρωσικό στρατό. Οι προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων έχουν σχεδόν εξαντληθεί κι όμως η Ρωσία αρνείται να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να απομακρυνθούν οι πολίτες», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Όλεγκ Νικολένκο.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν την ανάρτηση του Νικολένκο. Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους.

