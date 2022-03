Η Τουρκία "βράζει" για την Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ

Κόσμος

"Πυρά" από την Άγκυρα στην ΕΕ, Ελλάδα και Κύπρο για τη Στρατηγική Πυξίδα. Τι αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο εξωτερικών, ΕΕ αλλά και Ελλάδα και Κύπρος, δέχονται "πυρά" για την ψήφιση της Στρατηγικής Πυξίδας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Χαρακτηριστικά, αναφέρει πως το κεφάλαιο για την Ανατολική Μεσόγειο υπαγορεύθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο και έρχεται σε κόντρα με το Διεθνές Δίκαιο, ενώ επαναλαμβάνει τη θέση της Άγκυρας για μαξιμαλιστικές επιδιώξεις Αθήνας και Λευκωσίας στην περιοχή.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας: “το κεφάλαιο του εγγράφου για την Ανατολική Μεσόγειο όπου αναφέρεται η χώρα μας, φαίνεται ότι υπαγορεύτηκε από τα δύο μέλη της ΕΕ, που αρνούνται επίμονα τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων σε αυτή τη θάλασσα και προβάλλουν μαξιμαλιστικές αξιώσεις όσον αφορά τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες”. “Αυτό το κεφάλαιο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, την πρακτική, ακόμη και το κεκτημένο της ΕΕ κι είναι εκτός πραγματικότητας. Καθώς το έγγραφο αυτό αποτυγχάνει να δείξει τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ‘πυξίδα΄ ούτε μπορεί να ονομαστεί ‘στρατηγικό’”.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: “Αυτό το έγγραφο αναμφίβολα καθιστά την ΕΕ μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης στην ανατολική Μεσόγειο και δεν οδηγεί την Ένωση στις σωστές στρατηγικές”. “Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το γεγονός ότι το έγγραφο αγνοεί την αλήθεια και την πραγματικότητα και βλέπει μια υποψήφια χώρα και έναν σύμμαχο στο ΝΑΤΟ από μια τόσο ρηχή προοπτική είναι ατυχές και δείχνει την έλλειψη οράματος της ΕΕ”.

