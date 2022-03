Βρετανία: Γκάφα ολκής από τον Υπουργό Άμυνας (βίντεο)

Viral έγινε η γκάφα του Μπεν Γουάλς, που έπεσε θύμα Ρώσου φαρσέρ.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση πως ο βρετανός υπουργός Άμυνας, έκανε μία... επική γκάφα!

Ο Μπεν Γουάλας, νομίζοντας ότι μιλάει με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Ντενίς Σμιχάλ, αποκάλυψε ότι «στη χώρα του λιγοστεύουν τα αντιαρματικά όπλα». Βέβαια πίσωβ από τον "πρωθυπουργό" βρίσκονταν ρώσοι φαρσέρ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, o Μπεν Γουάλας ακούγεται σε βίντεο κλήση να λέει στους Ρώσους φαρσέρ ότι υπάρχουν προβλήματα στην προμήθεια των αντιαρματικών πυραύλων NLAW που παράγονται στο Μπέλφαστ.

Στο απόσπασμα ακόμα, ο Γουάλας ερωτάται αν θα υποστηρίξει τους πυρηνικούς στόχους της Ουκρανίας, με τον ίδιο να σχολιάζει πως «αυτό δεν θα αρέσει στη Ρωσία».

Στη συνέχεια τονίζει πως η Βρετανία θα στηρίξει την Ουκρανία στις αποφάσεις της, όμως αυτά «τα μεγαλύτερα ερωτήματα» θα πρέπει να συζητηθούν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό.

Ο υπουργός, προσπάθησε με μία ανάρτησή του στο twitter να "σώσει" την κατάσταση λέγοντας ότι «πρέπει να πηγαίνουν άσχημα τα πράγματα για το Κρεμλίνο» για να καταφεύγει σε fake βίντεο.

Things must be going so badly for the Kremlin that they are now resorting to pranks and video fakes. Not the actions of a confident Government, but then again after the Salisbury Cathedral sightseeing story, anything is possible…..???? pic.twitter.com/GE6B1VNGNt