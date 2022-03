Αθλητικά

Πολεμος στην Ουκρανία - Euroleague: οριστικό "τέλος" για τις ρώσικες ομάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Εκτός" Euroleague και EuroCup οι ρωσικές ομάδες λόγω της εισβολής στη Ρωσία. Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

Η σεζόν 2021/22 θα συνεχιστεί χωρίς τις τρεις ρωσικές ομάδες (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Ούνικς Καζάν) στη Euroleague και χωρίς τη Λοκομοτίβ Κουμπάν στο EuroCup, μετά από την τελική ψηφοφορία που έγινε σήμερα το απόγευμα από τους Μετόχους της ECA.

Η ανακοίνωση:

«Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Euroleague έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία:

1. Να αποσυρθεί η συμμετοχή ομάδων της ρωσικής Ομοσπονδίας τόσο στην Turkish Airlines EuroLeague (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ουνικς Καζάν, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης) όσο και στο 7DAYS EuroCup (Λοκομοτίβ Κουμπάν Κράσνονταρ) για τη σεζόν 2021-22, καθώς η κατάσταση στην Ουκρανία δεν έχει εξελιχθεί με ευνοϊκό τρόπο.

2. Όπως ανακοινώθηκε μετά το Εκτελεστικό Συμβούλιο Μετόχων της ECA που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2022, όλα τα αποτελέσματα των αγώνων της κανονικής περιόδου έναντι των ρωσικών ομάδων θα αφαιρεθούν από οποιονδήποτε υπολογισμό της βαθμολογίας των ομάδων της EuroLeague και του EuroCup».

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Πρόκληση Τσαβούσογλου για μουσουλμάνους Τούρκους σε «Δυτική Θράκη»

Απαγωγή Κυπαρρίση: η σύλληψη του ύποπτου στο Χαλάνδρι (βίντεο ντοκουμέντο)