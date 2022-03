Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Η διαφορά στην πρόθεση ψήφου ΝΔ –ΣΥΡΙΖΑ

Η ακρίβεια και ο πόλεμος στην Ουκρανία οι κυριότερες πηγές ανησυχίας για τους πολίτες. Πως αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.

Την Τρίτη 22 Μαρτίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε το Α’ μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Οι κυριότερες πηγές ανησυχίας για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ σε ότι αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλο, αλλά μειωμένο προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ερώτημα ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία τους, οι πολίτες απαντούν ακρίβεια – ανατιμήσεις, ακολουθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και έπεται η πανδημία του κορονοϊου.

Στο ερώτημα πότε επιθυμούν να γίνουν οι εκλογές, το 49,8% απαντά στο τέλος της τετραετίας, ενώ άμεσα ζητούν εκλογές το 29,2% των ερωτηθέντων.

Ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις στο τι είδος κυβέρνησης προτιμούν οι ερωτηθέντες, ανάλογα με το κόμμα που θα ψηφίσουν.

Στο ερώτημα τι είδους κυβέρνηση προτιμούν, η πλειοψηφία απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ σε ποσοστό 26,8%, ενώ το 13,2% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτή είναι μειωμένη κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση του Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω της υποχώρησης της ΝΔ (30,8% από 32,5%) και λιγότερο από την αύξηση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, (21,5% από 21,2%).

Σχετικά αμφίρροπη είναι η «μάχη» για την πρόθεση ψήφου σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντρώοι ψηφοφόροι».

Ο πίνακας με τη διακύμανση στην πρόθεση ψήφου των κομμάτων, από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι σήμερα.

