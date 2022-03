Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες στη Μαριούπολη, οχυρώνεται το Κίεβο (βίντεο)

"Στη χειρότερη περίπτωση θα πεθάνουμε αλλά δεν θα παραδοθούμε ποτέ" διαμήνυσε ο δήμαρχος του Κιέβου ενώ η Μαριούπολη έχει καταστραφεί.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις μάχες σε πόλεις - κλειδιά της χώρας να μαίνονται.

Ένας τοπικός περιφερειάρχης στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα πως ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στη Μαριούπολη και κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι πυροβόλησαν αδιάκριτα κατά κατοικημένων περιοχών και ουκρανικών στρατιωτικών στόχων.

Οι Ρώσοι αρνούνται ότι στοχεύουν αμάχους.

Μιλώντας στην εθνική τηλεόραση, ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο δήλωσε ότι άμαχοι δέχονταν ρωσικά πυρά, πέραν των μαχητών της στρατιωτικής μονάδας του Αζόφ.

«Η Μαριούπολη δεν υπάρχει πια» λέει ο Έλληνας Πρόξενος

Με μία ανάρτησή του στα social media, ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο Έλληνας Πρόξενος που έφυγε την τελευταία στιγμή από τη Μαριούπολη συγκλονίζει:

«Όταν είδα τα κτήρια της Μαριούπολης να φλέγονται και να καταρρέουν, είπα ότι θα τα ξαναχτίσουν στο μέλλον. Όταν είδα τα βυθισμένα πλοία στο λιμάνι, σκέφτηκα ότι θα τα ανελκύσουν κάποια στιγμή, και νέα θα μπορούν να πλέουν στην Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα. Όταν όμως είδα χθες το θηριώδες και "ασχημούλικο" βιομηχανικό εργοστάσιο Azovstal να διαλύεται, κάτι άλλο με έπιασε. Πλέον είναι βέβαιο, Mariupol is no more.Το εργαστάσιο αυτό, όπως και το λιμάνι, ήταν η ζωή της πόλης. Ήταν τόπος εργασίας περίπου 40.000 εργαζομένων -από την εργατική τάξη θα έλεγαν κάποιοι-και λειτουργεί ανελιπώς από τη δεκαετία του '30. Πριν λίγα χρόνια είχαν ανακοινωθεί επενδύσεις 6 δισ. για επεκτάσεις και περιβαλλοντολογικές βελτιώσεις. Όπως και σε όλη τη Μαριούπολη, τη νέα πρωτεύουσα του Oblast νομού, τα χρήματα που έπεσαν ήταν πάρα πολλά.

Ελπίζω έστω να έχει διασωθεί το αυθεντικό διάταγμα της Αικατερίνης, στα ρωσικά και τα ελληνικά, που βρισκόταν στο μουσείο της πόλης, και με το οποίο οριζόταν η μετεγκατάσταση των Ελλήνων της Κριμαίας στην περιοχή. Έστω για να μας θυμίζει ότι κάποτε εκεί ήταν μία πόλη».

"Δεν θα παραδοθούμε ποτέ", δηλώνει ο δήμαρχος του Κιέβου

"Στη χειρότερη περίπτωση θα πεθάνουμε αλλά δεν θα παραδοθούμε ποτέ", δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενώ τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να περικυκλώσουν την πόλη του.

"Ως δήμαρχος του Κιέβου, σας υπόσχομαι ένα πράγμα, ποτέ οι Ρώσοι δεν θα μπουν στο Κίεβο", δήλωσε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το Κογκρέσο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης που εκπροσωπεί τους τοπικούς αιρετούς και έχει την έδρα του στο Στρασβούργο.

"Οχυρώσαμε κάθε κτίριο, κάθε δρόμο, κάθε γωνιά της πόλης. Θα αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε την πόλη μας και το μέλλον μας. Δεν θα γονατίσουμε", πρόσθεσε. "Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα πεθάνουμε αλλά δεν θα παραδοθούμε ποτέ".

Ο πρώην πυγμάχος κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να υποστηρίξουν "οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά" την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας. "Χρειαζόμαστε όπλα, πολεμάμε έναν από τους ισχυρότερους στρατούς του πλανήτη", δήλωσε.

Σήμερα, επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Την Κυριακή, ρωσικός πύραυλος έπεσε σε εμπορικό κέντρο της πόλης, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων. Σύμφωνα με τη Μόσχα, το εμπορικό κέντρο "δεν λειτουργούσε" και χρησίμευε ως αποθήκη όπλων.

Νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας στην ουκρανική πρωτεύουσα ισχύει από το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Τετάρτης, η τρίτη από την έναρξη του πολέμου. Το Κίεβο παραμένει υπό την απειλή μιας επίθεσης του ρωσικού στρατού, που στρατοπεδεύει στα βορειοδυτικά και ανατολικά προάστιά της.

Μιλώντας στην ίδια συνεδρίαση, ο Ουκρανός υπουργός Κοινοτήτων και Εδαφών, Ολέκσιι Τσερνίσοφ, ζήτησε από τις "ευρωπαϊκές εταιρίες" που βρίσκονται στη Ρωσία να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα αυτή.

"Οι εταιρίες που συνεχίζουν να εργάζονται στη Ρωσία σήμερα, που γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, χορηγούν αυτή τη βαρβαρότητα", δήλωσε.

"Είναι οι εταιρίες σας. Κάθε φορά που ένα νόμισμα πέφτει στα ταμεία του ρωσικού κράτους, υπάρχουν βόμβες που σκοτώνουν Ουκρανούς πολίτες", επέμεινε.

