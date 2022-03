Life

“Concert for Ukraine”: Μεγάλα ονόματα θα δώσουν το “παρών”

Σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Εντ Σίραν, η Καμίλα Καμπέγιο και οι Snow Patrol, έχουν δηλώσει ήδη τη συμμετοχή τους.

Ο Εντ Σίραν, η Καμίλα Καμπέγιο και οι Snow Patrol είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη φιλανθρωπική εκδήλωση Concert for Ukraine (Συναυλία για την Ουκρανία).

Η δίωρη συναυλία συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας για την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών στην Ουκρανία διοργανώνεται στις 29 Μαρτίου, στο Resorts World Arena, στο Μπέρμιγχαμ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα ITV, STV και η Livewire Pictures ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης λόγω Καταστροφών (DEC) στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον όμιλο Media & Entertainment Global και καλούν καλλιτέχνες από τον κόσμο της μουσικής για μια μοναδική εκδήλωση που θα διαδώσει μήνυμα ελπίδας και υποστήριξης.

Η Καμίλα Καμπέγιο δήλωσε ότι «ραγίζει η καρδιά της» για τον λαό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «όλοι έχουμε ευθύνη» να βοηθήσουμε.

Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για την παροχή τροφίμων, νερού, στέγης και ιατρικής βοήθειας σε πρόσφυγες στην Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες.

Το ITV δεσμεύθηκε ότι θα δωρίσει όλα τα έσοδα από χορηγίες και διαφημίσεις από τη μετάδοση της συναυλίας - περίπου τρία εκατομμύρια αγγλικές λίρες.

