“The 2Night Show” - Δημήτρης Παπάζογλου: η λαμπερή καριέρα και το bullying (βίντεο)

Μία συνέντευξη για όλους και για όλα παραχώρησε στην εκπομπή "The 2Night Show" ο Δημήτρης Παπάζογλου.

Στο πλατό της εκπομπής "The 2Night Show" βρέθηκε ο Δημήτρης Παπάζογλου το βράδυ της Τρίτης.

O επιτυχημένος χορευτής και χορογράφος μίλησε μεταξύ άλλων στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για το bullying που έχει υποστεί, την καριέρα του, τη μητέρα του αλλά και τον έρωτα στη ζωή του.

Ο χορογράφος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έχω δεχτεί bullying. Έχω φάει κάτι ξεφωνητά. Τότε ήταν το περιοδικό Λουλού και με φώναζαν έτσι στο δημοτικό. Αν είχα μεγαλώσει σε ένα πιο αστικό περιβάλλον, δεν θα γινόταν. Όταν άρχισα να κάνω χορό με ξεφώνισε ένας και έλεγε για τα φρούτα γιατί τότε τα ξεφωνητά δεν ήταν, όπως τώρα που λένε ότι αυτός είναι gay. Έλεγαν για φρούτα κι άλλα. Δεν με πλήγωσε όλο αυτό, είχα μία εσωτερική δύναμη για αυτό που ήμουν χωρίς να ξέρω τι ακριβώς ήμουν. Γι΄αυτό δεν ήθελα να δίνω δικαιώματα για να με σέβονται».

Για την αγάπη και την αποδοχή της μητέρας του είπε: «Ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου ήταν η μητέρα μου από την οποία εισέπραξα τεράστια αγάπη για αυτό που ήμουν».

O επιτυχημένος χορευτής και χορογράφος μίλησε για τις προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι τιμωρήθηκε μετά από τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην «Εύθυμη χήρα»...

Θυμάται πού γνώρισε τη Μαρινέλλα και πώς ήταν η συνεργασία του με τον Θύμιο Καρακατσάνη, αλλά και τις συναντήσεις του με τις μεγάλες σταρ της εποχής, Σοφία Λόρεν, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μπριζίτ Μπαρντό, Ούρσουλα Άντρες και Κατρίν Ντενέβ...