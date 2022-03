Παράξενα

Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε φορτηγό (βίντεο)

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες που κατέγραψε "κυνηγός καταιγίδων", με τους ισχυρούς ανέμους να παρασύρουν το βαρύ όχημα.

Τροματικά ειναι τα δευτερόλεπτα που ένας οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ανεμοστρόβιλο στο Τέξας των ΗΠΑ.

Το βίντεο κατέγραψε ένας «κυνηγός καταιγίδων», σύμφωνα με τον οποίο το φορτηγό αναποδογύρισε απο τον άνεμο και λίγο αργότερα το όχημα επανήλθε στην κανονική του θέση και ο οδηγός έφυγε με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο και μάλιστα φάνηκε να μην είχε τραυματιστεί.

Αρκετοί ανεμοστρόβιλοι πλήττουν τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, με τις προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα να αφορούν την Τρίτη την Αλαμπάμα, την Λουιζιάνα και το Μισισιπί.

Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες Τρίτη το βράδυ την πολιτεία Λουιζιάνα, στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και καταστρέφοντας μεγάλο αριθμό κατοικιών, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε από σειρά καταιγίδων που έπληξαν χθες τις νότιες ΗΠΑ.

