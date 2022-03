Οικονομία

Αναγνωστόπουλος στον ΑΝΤ1: Πλήρης επάρκεια προϊόντων στην αγορά

Ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα επιβολής πλαφόν σε προϊόντα, τόσο σε ποσότητα, όσο και σε τιμή.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε πως η τροπολογία με την οποία επιχειρήσεις εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης και διακίνησης αγαθών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για τα αποθέματα που διαθέτουν σε επτά βασικά προϊόντα, επ ουδενί δεν πρέπει να σχετίζεται με το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν είτε σε ποσότητα, είτε στην τιμή και υπάρχει πλήρης επάρκεια στην αγορά.

Αναφερόμενος στην επιβολή πλαφόν από κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε προϊόντα όπως το ηλιέλαιο και το αλεύρι, είπε πως μιλάμε για καταστήματα λιανικής πώλησης και είναι λογικό να μην πουλάνε μεγάλες ποσότητες. Όπως είπε η ανησυχία για τις εξελίξεις του πολέμου έχει οδηγήσει σε τριπλασιασμό της ζήτησης σε ορισμένα αγαθά, χωρίς όμως να τίθεται θέμα επάρκειας.

ο κ. Αναγνωστόπουλος, επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, αλλά είναι πολύ περιορισμένα και σε κάθε περίπτωση επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

