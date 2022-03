Κόσμος

Ουκρανία: Η ΕΕ κατηγορεί την Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

Τι αποφάσισαν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης από τις δύο ημέρες της Συνόδου Κορυφής.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε τη Ρωσία πως διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, με την τελική ανακοίνωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες να τονίζει πως η Μόσχα πρέπει να «λογοδοτήσει όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο».

«Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού και στοχοποιεί πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, δομών υγείας, σχολείων και καταφυγίων», αναφέρει το κείμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Τα εγκλήματα πολέμου αυτά πρέπει να σταματήσουν αμέσως», προστίθεται.

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν να δημιουργηθεί ταμείο αλληλεγγύης που θα βοηθήσει την Ουκρανία να ανακάμψει οικονομικά μετά τη ρωσική εισβολή, αναφέρει ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης από τις δύο ημέρες της Συνόδου Κορυφής.

Το ταμείο αυτό θα έχει σκοπό να υποστηριχθεί η Ουκρανία να ανακάμψει από την «καταστροφή και τις τεράστιες απώλειες» που υφίσταται από τη Ρωσία, τονίζει η κοινή ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι θα οργανωθεί σύνοδος διεθνών δωρητών ώστε να συγκεντρωθούν κεφάλαια για τη χώρα αφού «τερματιστεί η ρωσική επίθεση».

Οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύονται ακόμη να βοηθήσουν την ουκρανική κυβέρνηση για την κάλυψη «των άμεσων αναγκών της».