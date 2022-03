Οικονομία

Ουκρανία – ΕΕ: Δεν υπάρχει άμεση απειλή για την επισιτιστική μας ασφάλεια

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία για τις αναταράξεις που ενδεχομένως να προκαλέσει μακροπρόθεσμα στην τις διεθνές αγορές τροφίμων, διαταράσσοντας τις αλυσίδες προμήθειας και εκτοξεύοντας τις τιμές στα ύψη. Πολλοί μάλιστα προειδοποιούν για το ενδεχόμενο μιας επισιτιστικής κρίσης, αφού η Ουκρανία ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας σιτηρών στον κόσμο κατά το οικονομικό έτος 2020-21.

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, μετά από συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Γεωργίας της Τσεχίας. «Δεν υπάρχει άμεση απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά η Στέλλα Κυριακίδου.

Ωστόσο «σχεδιάζουμε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που θα λάβουμε για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών, τη διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων μας» προσέθεσε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ.

Παράλληλα, επισκέφθηκε κέντρο υποστήριξης προσφύγων από την Ουκρανία.

«Η συνεργασία με πνεύμα πρωτοφανούς αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού μας έκανε πιο δυνατούς. Το πνεύμα αυτό θα μας καθοδηγήσει και πάλι κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, την οποία είμαι βέβαιη ότι θα ξεπεράσουμε μαζί» ανέφερε η κ. Κυριακίδου. Μετά την συνάντηση που είχε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Υγείας Βλαστίμιλ Βάλεκ σημείωσε τις προσπάθειες που γίνονται για τη διασφάλιση ιατρικής περίθαλψης σε όσους εγκαταλείπουν τη Ουκρανία, «μεταξύ άλλων μεταφέροντας ασθενείς που χρήζουν επείγουσας νοσοκομειακής περίθαλψης από τα κράτη μέλη των οποίων τα νοσοκομεία υφίστανται πίεση σε άλλα κράτη μέλη μέσω του μηχανισμού αλληλεγγύης της ΕΕ».