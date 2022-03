Κόσμος

Κίνα - Συντριβή Boeing: Θρίλερ με το δεύτερο “μαύρο κουτί”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και της απώλειας εκατοντάδων ανθρώπων, παραμένουν άγνωστα.





Συγκλονισμένος παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις γύρω από το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Δευτέρα στην Κίνα, μετά την πτώση ενός Boeing 737 από ύψος 8.000 μέτρων. Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους με τους 132 επιβαίνοντες παραμένουν ακόμα άγνωστα, ενώ επικρατεί μια σύγχυση για το αν τελικά έχει βρεθεί το δεύτερο μαύρο κουτί του αεροπλάνου.

Το Boeing 737, σύμφωνα με το flightradar24, πετούσε σε φυσιολογικό ύψος πάνω από τη νότια Κίνα, όταν ξαφνικά άρχισε να πέφτει. Το αεροσκάφος πετούσε στα 29.100 πόδια, όταν κάποια στιγμή άρχισε να χάνει ύψος με 350 μίλια την ώρα ή 563 χλμ. την ώρα, υποδεικνύοντας μια κατακόρυφη κάθοδο.

Τα σενάρια γύρω από τις συνθήκες του αεροπορικού δυστυχήματος είναι ήδη πολλά, σαφείς απαντήσεις ωστόσο αναμένεται να δώσουν τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους. Πιθανόν όμως αυτές να αργήσουν, καθώς υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Το site της κινεζικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (CAAC) μετέδωσε ότι ανακτήθηκε το δεύτερο μαύρο κουτί του Boeing 737-800 της εταιρείας China Eastern Airlines. Λίγο αργότερα όμως η σχετική ανάρτηση… εξαφανίστηκε, ενώ το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα μετέδωσε ότι αυτό τελικά δεν έχει ανακτηθεί.

Οι δύο συσκευές - ο αποτυπωτής συνομιλιών πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης - είναι κρίσιμο να βρεθούν για να προχωρήσει η έρευνα για το αεροπορικό δυστύχημα, μετά το οποίο δεν βρέθηκε κανένας επιζών από τους 123 επιβάτες και τα 9 μέλη του πληρώματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αεροπορικό δυστύχημα με το Boeing 737-800 της εταιρείας China Eastern Airlines πρόκειται για το φονικότερο που έχει σημειωθεί από το 1994 στην Κίνα, όπου το επίπεδο της ασφάλειας των πτήσεων θεωρείται γενικά από τους ειδικούς υψηλό.