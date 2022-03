Κοινωνία

Αιγάλεω: πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι κι έπεσε κι αυτή

Τα πρώτα στοιχεία για το φρικαλέο περιστατικό που σημειώθηκε στο Αιγάλεω.

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο Αιγάλεω, όπου γυναίκα έριξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της αδελφής της τα δύο ανίψια της, ηλικίας 2 και 5 ετών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, ενώ στη συνέχεια έπεσε και η ίδια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 10:00, η γυναίκα επισκέφθηκε το σπίτι της αδελφής της, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Ναυπάκτου.

Σε κάποια στιγμή, όμως, πήρε τα δύο ανίψια της, βγήκε στο μπαλκόνι του υπερυψωμένου ισογείου και, για άγνωστο έως τώρα λόγο, τα έριξε στο κενό, ενώ αμέσως μετά πήδηξε και η ίδια. Τα δύο παιδάκια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Παράλληλα, η θεία τους διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Θριάσιο». Η ΕΛ.ΑΣ διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

