Κορονοϊός – Γερμανία: Νέα δόση για τους ηλικιωμένους ζητεί ο Υπουργός Υγείας

Ο Λάουτερμπαχ και ζήτησε νέα ενισχυτική δόση εμβολίου για ηλικιωμένους και ευπαθείς, σημειώνοντας πως, είναι μακριά η «Ημέρα Ελευθερίας».

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για "Ημέρα ελευθερίας", το αντίθετο», προειδοποίησε ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ και εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνεχή άνοδο του αριθμού των κρουσμάτων κορονοϊού. Ζήτησε δε νέο εμβολιασμό για ηλικιωμένους και ευπαθείς.

Σύμφωνα με τον κ. Λάουτερμπαχ, τα νέα κρούσματα κορονοϊού υπολογίζονται σε περίπου 600.000 ημερησίως, διπλάσια δηλαδή από τον αριθμό των επίσημα καταγεγραμμένων. «Δυστυχώς, η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για "Ημέρα ελευθερίας", το αντίθετο. Δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε. Πρέπει να λάβουμε μέτρα τώρα», τόνισε ο υπουργός Υγείας, μόλις λίγες ημέρες μετά την άρση των περισσότερων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. «Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα του hotspot», δήλωσε, αναφερόμενος στην πρόβλεψη για λήψη αυστηρών μέτρων σε περίπτωση μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων σε μια περιοχή, ακόμη και σε ένα ολόκληρο κρατίδιο.

Ο κ. Λάουτερμπαχ επανέλαβε ακόμη την έκκλησή του προς τους πολίτες για εμβολιασμό. «Ο κίνδυνος να μολυνθείτε τώρα και να έχετε σοβαρή εξέλιξη ή και να καταλήξετε σε θάνατο είναι μεγαλύτερος από ποτέ», υπογράμμισε και τάχθηκε υπέρ του εμβολιασμού με νέα ενισχυτική δόση για την ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών. Ανέφερε μάλιστα ότι το 90% εκείνων οι οποίοι, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμών, θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί για τέταρτη φορά, άτομα άνω των 70 ετών και ευπαθείς ομάδες, δεν το έχουν κάνει ακόμη, ενώ το γενικό ποσοστό εμβολιασμού δεν επαρκεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση το προσεχές φθινόπωρο. «Περίπου 300 άνθρωποι πεθαίνουν αυτή τη στιγμή κάθε μέρα από επιπλοκές της Covid-19», υπογράμμισε και έκανε λόγο για «ισχυρή πίεση στα νοσοκομεία».

«Η πανδημία δεν έχει ακόμη τελειώσει, αντιθέτως», τόνισε από την πλευρά του και ο επικεφαλής του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ» Λόταρ Βίλερ και σημείωσε ότι ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων προκαλεί αναπόφευκτα και συμφόρηση στα νοσοκομεία. Εκτίμησε μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν και νέα κύματα της πανδημίας.«Αυτό το κύμα δεν θα είναι το τελευταίο», δήλωσε.

