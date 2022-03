Πολιτική

25η Μαρτίου: Ευχές ξένων χωρών στο ΥΠΕΞ

Σειρά χωρών απέστειλαν μηνύματα στον Υπουργό Εξωτερικών, με αφορμή την εθνική επέτειο.

Με την ευκαιρία της εθνικής εορτής, σημαντικός αριθμός υπουργείων Εξωτερικών έχει αποστείλει, μέχρι στιγμής, ευχές τόσο στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια όσο και στο υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.

Πέρα από την αδελφή χώρα Κύπρο, συγκρατούνται μηνύματα από ΗΠΑ, Ινδία, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αραβικές χώρες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και χώρες της άμεσης γειτονίας μας, όπως η Βόρεια Μακεδονία.

Τα ανωτέρω μηνύματα, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, αποτελούν απόδειξη ότι τα ανοίγματα σε χώρες με τις οποίες υπήρχε ελάχιστη επαφή έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Παράλληλα, ενισχύονται οι δεσμοί με παλαιούς και νέους εταίρους και συμμάχους.