Κόσμος

Μακρόν: Γαλλία - Ελλάδα - Τουρκία σε κοινή ανθρωπιστική επιχείρηση για τη Μαριούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολυεθνική ανθρωπιστική επιχείρηση για την εκκένωση των κατοίκων της Μαριούπολης ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ελπίζει να συνομιλήσει εκ νέου με τον Πούτιν μέσα στις επόμενες ώρες ο γάλλος πρόεδρος.

Μια ανθρωπιστική επιχείρηση για την εκκένωση των κατοίκων της Μαριούπολης που το επιθυμούν, θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες η Γαλλία, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Εμ. Μακρόν ανέφερε ότι γι' αυτήν την ανθρωπιστική επιχείρηση, ξεκινούν συγκεκριμένες συζητήσεις με το δήμαρχο της Μαριούπολης, αλλά και σε συνεργασία με τις ουκρανικές αρχές, ενώ θα γίνει διαπραγμάτευση και με τη Ρωσική πλευρά.

«Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο Εμ. Μακρόν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η επιχείρηση, που θα προσπαθήσουν να φέρουν εις πέρας τις επόμενες ημέρες, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Εμ. Μακρόν σημείωσε ότι σήμερα στη Μαριούπολη έχουν μείνει μόνο 150.000 κάτοικοι, οι οποίοι ζουν σε δραματικές συνθήκες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ακόμη, ότι ελπίζει να έχει επιπλέον συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογο Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα «στις επόμενες ώρες» σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και οποιαδήποτε σχέδια να βοηθηθούν οι άνθρωποι να φύγουν από την Μαριούπολη.

Το νοτιοανατολικό λιμάνι της Μαριούπολης, μια πόλη 400.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, σφυροκοπείται αδιάκοπα από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι με μικρή πρόσβαση σε τρόφιμα, ρεύμα ή θερμότητα, ενώ η πόλη γύρω τους έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατάτες τηγανιτές: Εκτός εστίασης λόγω ηλιελαίου; (βίντεο)

Εθνική Ελλάδος: “Διπλό” κόντρα στη Ρουμανία

Βιασμός – Φιλαδέλφεια: Η 18χρονη αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)