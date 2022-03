Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός παιδιών: Στο 60,1% το ποσοστό των γονιών παγκοσμίως που συμφωνούν με το εμβόλιο

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα οι γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους.

Πρόθυμοι να εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά της covid-19 δηλώνουν 60,1% των γονιών διεθνώς, με τους Ασιάτες να βρίσκονται στην πρώτη θέση. Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ πραγματοποίησε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση για να εκτιμηθεί διεθνώς η πρόθεση των γονιών να εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά της covid-19. Η μελέτη δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Preventive Medicine και το πλήρες κείμενο είναι ελεύθερα προσβάσιμο στον σύνδεσμο https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8861629/.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου, τον επίκουρο καθηγητή Πέτρο Γαλάνη, την επίκουρη καθηγήτρια Όλγα Σίσκου, τη διδάκτορα Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου και την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αγλαΐα Κατσιρούμπα.

Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας σε έξι βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Scopus, Web of Science, Medline, PubMed, CINAHL και medrxiv) μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021 ανέδειξε 44 συναφείς μελέτες παγκοσμίως που συμπεριλάμβαναν 317.055 γονείς.

Ειδικότερα, το ποσοστό των γονιών που δήλωσαν πρόθυμοι να εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά της covid-19 ήταν 60,1%, ενώ το 25,8% δήλωσαν ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη και το 22,9% δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Οι γονείς από τις ασιατικές χώρες είναι περισσότερο πρόθυμοι να εμβολιάσουν τα παιδιά τους σε σχέση με τους γονείς από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα οι γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους είναι οι εξής: πατέρες, μεγαλύτερη ηλικία των γονιών, υψηλότερο εισόδημα, μεγαλύτερο αίσθημα φόβου από την πανδημία και θετική στάση απέναντι στον εμβολιασμό (π.χ. πλήρης εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών, προηγούμενος εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, εμπιστοσύνη στα εμβόλια και εμβολιασμός των γονιών κατά της covid-19).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μεταδοτικότητα του κορονοϊού μεταξύ των παιδιών μπορεί να είναι υψηλή, ο εμβολιασμός των παιδιών κατά της covid-19 σε υψηλό ποσοστό αποτελεί ένα ακόμη όπλο για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρουν οι μελετητές. Για τον λόγο αυτόν, προσθέτουν είναι απαραίτητη η έγκυρη ενημέρωση των γονιών σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της covid-19, έτσι ώστε να περιοριστούν τυχόν προκαταλήψεις και αρνητικές στάσεις.

