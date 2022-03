Αθλητικά

ΑΕΚ: Έσπασαν πούλμαν των ακαδημιών της

Ακόμα ένα περιστατικό βίας έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα και να αμαυρώσει τον ελληνικό αθλητισμό.

Ακόμα ένα περιστατικό βίας έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα και να αμαυρώσει τον ελληνικό αθλητισμό. Τελευταίο "θύμα" το πούλμαν των ακαδημιών της ΑΕΚ στο Promitheas Park της Πάτρας.

Από την επίθεση των χούλιγκαν έσπασαν τα τζάμια του πούλμαν, που ήταν σταθμευμένο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα τα μέλη της ομάδας της ΑΕΚ ήταν στο ξενοδοχείο, οπότε δεν υπήρξαν τραυματίες.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει την πρωτοφανή (για την Ιστορία των Τμημάτων Υποδομής και της Ακαδημίας μας) επίθεση, που δέχτηκε το πούλμαν της Ομάδας μας σε ξενοδοχείο της περιοχής Καστελλόκαμπος (στην Πάτρα), όπου διέμενε η αποστολή.

Στο περιθώριο των καθόλα επιτυχημένων διοργανώσεων Ακαδημιών και Παίδων, που διεξάγονται στο «Δ. Τόφαλος» (υπό την αιγίδα της ΕΟΚ και της ΕΣΚΑΗ) και στο Promitheas Park, οι λιλιπούτειοι αθλητές μας έγιναν μάρτυρες ενός αποκρουστικού περιστατικού, το οποίο προφανώς ήλθε να προστεθεί στον βαρύ κύκλο των επεισοδίων βίας, που κλονίζουν τον ελληνικό αθλητισμό.

«Γνωστοί-άγνωστοι», πιθανότατα, κατά τις ώρες της νυχτερινής κατάκλισης, σε μία στοχευμένη ενέργεια, αφού επρόκειτο (ευτυχώς) για το μοναδικό περιστατικό, επιτέθηκαν και έσπασαν τζάμι του πούλμαν. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές για το συμβάν, όπως και οι διοργανωτές οι οποίοι παρείχαν πλήρη στήριξη στην αποστολή μας. Οι αθλητές μας, οι προπονητές και οι συνοδοί είναι όλοι καλά στην υγεία τους, και βεβαίως συμμετέχουν κανονικά στις σημερινές αγωνιστικές δραστηριότητες.

Η Διοίκηση της ΑΕΚ BC και η Αθλητική Διεύθυνση της Ακαδημίας αισθάνονται την ανάγκη να διαβεβαιώσουν τους γονείς, αλλά και άπασα την αθλητική κοινότητα, ότι θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την προσπάθεια που καταβάλλουν (παρά τον ασύμμετρο πόλεμο που δέχεται ο Οργανισμός εσχάτως) για την ανάδειξη του αθλητικού ιδεώδους, σε όλα τα επίπεδα.

Η ΑΕΚ (BC) των συμβολισμών και των αξιών δεν πτοείται από επιθέσεις ταραχοποιών, και είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία των θεσμικών φορέων, ώστε να προάγουμε μαζικά και συντεταγμένα το «αθλητικό γίγνεσθαι» και ν’ αναδείξουμε το ομαδικό φίλαθλο πνεύμα, έτσι όπως επιβάλλουν η κανονικότητα, η δικαιότητα, η αλληλεγγύη. Τα παιδιά μας αξίζουν ένα καλύτερο αύριο!

