Θεσσαλονίκη

Οπαδική βία: δέκα δράστες στην επίθεση κατά 14χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη δύο εμπλεκόμενοι ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς που ερευνούν την επίθεση κατά του έφηβου, που ήταν μαζί με τον αδελφό του.

Δέκα άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την άγρια επίθεση, με οπαδικά κίνητρα, σε βάρος 14χρονου, που είχε σημειωθεί στην παραλιακή λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη, δύο 24ωρα πριν από τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 19χρονου Άλκη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή δύο ακόμη νεαρών ατόμων στο επεισόδιο που προστέθηκαν στους οκτώ οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί αρχικά από την έρευνα των αστυνομικών αρχών.

Στο σύνολό τους πρόκειται για άτομα ηλικίας 16 έως 19 ετών (μεταξύ αυτών και δύο αλλοδαποί), και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις σε αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας με την ιδιότητα του υπόπτου.

Η δικογραφία -στην οποία περιλαμβάνεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής που κατέγραψε την επίθεση- αναμένεται να αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των εμπλεκόμενων προσώπων.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου, όταν οι δράστες επιτέθηκαν απρόκλητα στον 14χρονο και τον ξυλοκόπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες στο κεφάλι και το σώμα. Μάλιστα, όπως είχε καταγγείλει το θύμα, όσο δεχόταν τα χτυπήματα τον ρωτούσαν τι ομάδα είναι. Χάρη στην επέμβαση υπαλλήλων παρακείμενου ξενοδοχείου που αντιλήφθηκαν το σκηνικό, γλίτωσε τα χειρότερα.

Το θύμα συνοδευόταν από τον 15χρονο αδελφό του, που όμως κατάφερε να ξεφύγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιδότηση στα καύσιμα: η κάρτα - ψηφιακό κουπόνι και το μπόνους των 5 ευρώ

Τένις: Η Ασλεϊ Μπάρτι αποσύρεται από τα κορτ

Βασίλης Δημάκης: επιστολή του δραπέτη που “έσπασε” το βραχιολάκι