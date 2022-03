Formula 1 – Σουμάχερ: Δεν θα αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία

Εκτός γκραν πρι θα μείνει ο Μικ Σουμάχερ, μένει ο γιος του Μίκαελ Σουμάχερ, που είχε το τρομακτικό ατύχημα.

Δεν θα "τρέξει" τελικά στον δεύτερο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1 ο Μικ Σουμάχερ.

Λίγη ώρα μετά τις κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της Τζέντα, η Haas ενημέρωσε ότι ο Γερμανός οδηγός δεν θα λάβει μέρος στο γκραν πρι της Κυριακής (27/03), μετά το ατύχημα που είχε στη διάρκεια του Q2 των δοκιμαστικών του Σαββάτου (26/03).

Η σφοδρότητα με την οποία προσέκρουσε πάνω στις μπαριέρες με το μονοθέσιό του ο Σουμάχερ προκάλεσε παγωμάρα σε όλο τον κόσμο και μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε στο νοσοκομείο της πόλης της Σαουδικής Αραβίας, άπαντες περίμεναν με αγωνία τα νέα για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως έγινε γνωστό ο Γερμανός "πιλότος" της Haas δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό ή άλλο πρόβλημα και περισσότερο για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε να μην δώσει το παρόν στον δεύτερο αγώνα της σεζόν. Όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της η ομάδα του "για την αποφυγή αμφιβολιών, θα έχουμε μόνο ένα αυτοκίνητο στην κούρσα".

Ο νεαρός οδηγός λίγες ώρες μετά το ατύχημα ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του ότι είναι καλά στην υγεία του, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον του.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok??

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger?? pic.twitter.com/Mwpy0767kN