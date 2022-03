Κοινωνία

Αστυνομικός έσωσε τη ζώη κοπέλας!

Μπορεί να βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, όμως η επέμβασή του ήταν σωτήρια για να σωθεί η νεαρή κοπέλα.

Σωτήρια ήταν η επέμβαση αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έσωσε τη ζωή νεαρής κοπέλας.

Πιο συγκεκριμένα, Αστυνομικός της ΥΑΤ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, σε καφέ μπαρ, όταν μία 25χρονη κοπέλα κατέρρευσε στο μαγαζί.

Ο 27χρονος αστυνομικός, που είναι και πανευρωπαϊκός πρωταθλητής, έσπευσε να βοηθήσει κάνοντας ΚΑΡΠΑ στην κοπέλα, όταν είδε ότι δεν ανέπνεε και ήταν χωρίς σφυγμό μπροστά στα μάτια των πανικόβλητων θαμώνων.

Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτησή της στα social media η Ελληνική Αστυνομία, στην οποία αναφέρεται πόσο βασική ήταν η γνώση του αστυνομικού σε πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ίδιος αναφέρει: "Στις 30 μαλάξεις είδα ότι έβηξε. Συνέχισα και περίπου στις 40 επανήλθε. Καλέσαμε ΕΚΑΒ και πήγε στο νοσοκομείο. Έμαθα ότι είναι καλά."

