Αστυνομικοί έσωσαν παιδί ανοίγοντας τον δρόμο (βίντεο)

"Γέφυρα ζωής" στήθηκε από αστυνομικούς προκειμένου να μεταφερθεί εγκαίρως ένα μωράκι στο νοσοκομείο που πνιγόταν.

Για άλλη μια φορά οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας κινήθηκαν ταχύτατα και βοήθησαν να σωθεί ένα παιδάκι μόλις δύο ετών που έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία με ανάρτηση που έκανε στην επίσημη σελίδα που διατηρεί στο Facebook περιγράφει τον τρόπο που κατάφερε να φτάσει έγκαιρα στο νοσοκομείο μία μητέρα με το βρέφος της που πνιγόταν, καθώς είχαν κολλήσει στην κίνηση.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τετάρτη 16 Μαρτίου 2020, 14:30. Ώρα αιχμής στους δρόμους.

Το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, δέχεται κλήση από μητέρα βρέφους 2 μηνών το οποίο είχε υποστεί πνιγμό.

Δηλώνει ότι προσπαθεί να πάει από το Κερατσίνι στο Παίδων, όμως ήταν αδύνατο καθώς ήταν εγκλωβισμένη με το όχημά της στην κίνηση.

Τέτοια συμβάντα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομίας χαρακτηρίζονται ως “απόλυτης προτεραιότητας”.

Ο εκφωνητής, καλεί πλήρωμα περιπολικού σε κοντινή απόσταση, για συνοδεία, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται και το Ε.Κ.Α.Β. Το πλήρωμα του περιπολικού με κωδικό Α 9-1/Δ’ φτάνει πρώτο. Οι αστυνομικοί εντοπίζουν το κόκκινο όχημα της μητέρας.

Εκείνη τη στιγμή, το κέντρο επιχειρήσεων τους ενημερώνει να κατευθυνθούν στο Αττικό Νοσοκομείο, η παιδιατρική κλινική του οποίου εφημέρευε και βρισκόταν σε κοντινότερη απόσταση. Ωστόσο, το GPS τη συγκεκριμένη ώρα, λόγω της κίνησης υπολογίζει τη διαδρομή σε 35 λεπτά και ήταν πολλά. Δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο.

Αστυνομικοί σε δρόμο της Αθήνας

Οι αστυνομικοί λένε στη γυναίκα να τους ακολουθήσει. Με τη χρήση φάρου και ηχητικών σημάτων περνούν ανάμεσα από τα μποτιλιαρισμένα οχήματα. Ταυτόχρονα, το κέντρο της Άμεσης Δράσης μιλάει τηλεφωνικά με το νοσοκομείο ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ το περιπολικό καλεί σε ενισχύσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σε ελάχιστο χρόνο οι Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. Δ 403-1, Δ 409 – 1, Δ 501 – 1, Δ 502 – 2 και Δ 504 – 1, που ήδη ακούγοντας τον ασύρματο βρίσκονταν σε ετοιμότητα, μπαίνουν στην επιχείρηση. Άλλοι τοποθετούνται σε κομβικές διασταυρώσεις και κάνουν ρύθμιση κυκλοφορίας, ενώ άλλοι προπορεύονται και προσπαθούν να κερδίσουν δευτερόλεπτα δίνοντας οδηγίες στους οδηγούς.

Τελικά, το παιδί σε 8 λεπτά φτάνει στο νοσοκομείο. Στο σημείο βρίσκονται και συνάδελφοι του Ε.Κ.Α.Β., από τους οποίους ακούγεται: “Μπράβο ρε μάγκες, το σώσαμε”.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την μητέρα, μάθαμε ότι το μωρό είναι καλά στην υγεία του».

