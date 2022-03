Πολιτική

Τρόφιμα: Σύσκεψη Μητσοτάκη για την επάρκεια προϊόντων στην αγορά

Κρίσιμη σύσκεψη Μητσοτάκη - Γεωργαντά στο Μαξίμου για την επισιτιστική ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σήμερα στις 13:00 κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τον επισιτιστικό εφοδιασμό και την ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, προκειμένου να εξεταστούν τυχόν ελλείψεις που μπορεί να προκύψουν, εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε είδη διατροφής και γενικά πρώτες ύλες στον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας τη σημερινή σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή από τις Βρυξέλλες τόνισε ότι η παγκόσμια επισιτιστική κρίση απασχολεί την κυβέρνηση αν και όπως επισήμανε «δεν αφορά τη χώρα μας, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια κρίση».

«Επισιτιστικός κίνδυνος δεν υφίσταται για τη χώρα μας» τόνισαν και πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης για την αποτροπή κάθε επισιτιστικού κινδύνου.

H σύσκεψη ανάμεσα στον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Γεωργαντά θα επικεντρωθεί επίσης σε δυο ακόμη ζητήματα.

Το πρώτο αφορά την αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διαθέσει 40 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων.

Δεύτερο εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η τιμή των λιπασμάτων, η οποία από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει σημειώσει μεγάλη αύξηση.