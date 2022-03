Όσκαρ: Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ (βίντεο)

Ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον Κρις Ροκ. Όλοι νόμιζαν πως ήταν "στημένο", μα δεν ηταν. Τι συνέβη;

Η 94η απονομή των βραβείων Όσκαρ "σημαδεύτηκε" με μία άβολη σκηνή, ίσως η πιο άβολη στην ιστορία του θεσμού, όταν ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον κωμικό Κρις Ρόκ.

Ο Κρις Ροκ που παρουσίαζε εκείνη τη στιγμή μια κατηγορία των Όσκαρ έκανε ένα αστείο για την Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, επειδή ξύρισε τον κεφάλι της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, πάσχει από αλωπεκίαση.

Ο διάσημος ηθοποιός ανέβηκε πάνω στη σκηνή και το χαστούκισε. Παρότι στην αρχή το περιστατικό έμοιαζε με κάπου είδους αστείο, ο Σμιθ φώναξε στον Ροκ όταν έκατσε ξανά στη θέση του «μην πιάνεις το όνομα της γυναίκας μου στο γ@@ στόμα σου», σύμφωνα με το Variety.

Δείτε το απίστευτο περιστατικό

Chris Rock made a joke about Will Smith's wife, Jada Pinkett-Smith being in "G.I. Jane" because of her bald head.



She's spoken openly about having a hair loss condition.



Will Smith ran on stage, and slapped Chris Rock.



What a slap!!#Oscars pic.twitter.com/GdpRCtMJPK